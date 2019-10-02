2019 yılı "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" kapsamında tüm Türkiye’de aynı saatte Yaya Geçidi Nöbeti etkinliği gerçekleştirildi. Nazmiye Demirel Ortaokulunda gerçekleştirilen etkinliğe Vali Ömer Seymenoğlu başta olmak üzere, Garnizon Komutanı Albay Bilgin Çetinbağ, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.Yıl boyunca zaman zaman İçişleri Bakanlığının da talimatları doğrultusunda “Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın” sloganıyla özellikle okul önlerindeki yaya geçitlerinde sürücülere biraz daha farkındalık kazandırmak için etkinliği düzenlediklerini söyleyen Vali Seymenoğlu; “Şu anda şehrimizin muhtelif noktalarında kamu görevlilerimiz, trafik dostu vatandaşlarımız ve öğrencilerimizle beraber bu etkinliğe katılmış bulunuyoruz. Amacımız çocuklar üzerinden yayaların, trafikteki can ve mal güvenliğini önemsediğimizi göstermek ve sürücülerimizin kural ihlali yapmalarını önlemek. Yıl içinde farklı şekilde devam eden eğitimler, denetimler ve farkındalık çalışmaları sayesinde trafik kazaları ile kazalardan kaynaklanan can ve mal kayıplarında önemli oranlarda düşüş yaşandı. Şunu hiçbir zaman unutmayalım sürücüler de aynı zamanda yayadır. Saygı ve sevgi çerçevesinde trafikte herkes birbirine lütfen saygılı olsun.” dedi.Ardından Vali Seymenoğlu, ellerinde yaya önceliği dövizleri taşıyan öğrencilerle birlikte yaya geçidini kullanarak karşıdan karşıya geçti ve sürücülere “Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” broşürü dağıttı. Yaya Geçidi Nöbeti etkinliğinde durdurulan sürücüler ise uygulamayı desteklediklerini belirterek kendilerinin de aynı zamanda birer yaya oldukları belirttiler. Programda ayrıca İçişleri bakanlığı tarafından düzenlenen “Emniyet Kemeriniz Ses Getirsin” yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Seymenoğlu ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.