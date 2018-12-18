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Isparta'da Hastanın Mesaneden Dev Taş Çıkarıldı

Isparta'da bir hastanın mesanesinden yapılan cerrahi operasyonla yumruk büyüklüğünde taş çıkarıldı...

Isparta'da Hastanın Mesaneden Dev Taş Çıkarıldı
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SDÜ Hastanesinde Mesaneden Dev Taş Çıkarıldı
SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 72 yaşındaki hastanın mesanesinden tek parça halinde 10x10 santimetre (cm) boyutunda ve 270 gram ağırlığında taş çıkarıldı. Dev taş, bugüne kadar hastanemizde çıkarılan en büyük mesane taşı olma özelliği taşıyor.
Yalvaç İlçesinde yaşayan 72 yaşındaki Hasan Demir isimli hasta yaklaşık 7 yıldır yaşadığı sürekli halsizlik ve yoğun idrar yapma şikayetleri ile hastanemize başvurdu. Hastanın yapılan tahlillerinde ve tetkiklerinde böbrek fonksiyonlarının bozuk olduğu ve çekilen tomografi filminde mesane içinde 10x10 cm boyutlarında mesane taşı olduğu görüldü. Ameliyat önerilen Hasan Demir’e açık sistolitotomi operasyonu uygulandı ve dev taş yaklaşık 45 dakika süren bir ameliyatla çıkarıldı.
Operasyonu gerçekleştiren SDÜ Tıp Fakültesi Dekanı Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi  Prof.Dr. Alim Koşar, başarılı geçen ameliyat ile ilgili şu açıklamalarda bulunarak, “Hastamız 72 yaşında erkek hasta idi. Yoğun idrar yapma ve halsizlik şikayetleri olan hasta bize geldiğinde yaptığımız muayenede, mesanede dev bir taş olduğunu gözlemledik. Çektiğimiz filmde, yaklaşık 10x10 cm büyüklüğünde mesanede bir taş gördük ve ameliyat kararı verdik. Ameliyatın açık cerrahiyle yapılması planlandı. Çıkarılan taş 270 gram ağırlığında çok büyük bir taşdı. Hastanın taşa bağlı olarak böbrek yetmezliği gelişmişti. Ameliyat sonrası böbrek fonksiyonları normale dönen hastamızın genel durumunda düzelme sağlandı. Mesane taşı, mesanedeki sert mineral kütle oluşumudur. Genellikle böbrek kaynaklı olan mesane taşları, idrarın tam boşaltılamadığı durumlarda meydana gelir. Mesanedeki idrar yoğunlaştığında idrardaki mineraller kristalleşir ve mesane taşları olur. Mesane taşları, özellikle 50 yaşın üzerinde ve erkeklerde daha sık görülür. Çocuklarda ve gençlerde ise, oluşum nedenleri olarak genellikle doğumsal bir üriner sistem anomalisi gösterilmektedir. 1 cm'den küçük taşlar idrarla atılabiliyor ancak daha büyükse operasyon gerekiyor Son yıllarda geliştirilen teknolojilerle birlikte mesane taşı tanı ve tedavi süreçleri hızlanmıştır. Erken teşhis edildiğinde hastanın tedavi sonrası kısa sürede normal yaşantısına dönmesi mümkündür”. Dedi.
Dev mesane taşı nedeniyle yaklaşık 7 yıldır yaşadığı ağrılar ile daha da zor zamanlar geçiren Hasan Demir, başarılı geçen operasyon sonucunda takibi devam edilmek üzere sağlıkla evine taburcu edildi.
 
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