HAYIRLI OLSUN ISPARTA HER ŞEY SİZİN İÇİN

Isparta İl Özel İdaresi, araç parkına eklenen yeni araçlarla daha da hızlı, daha yaygın ve düşük maliyetli çözümle Isparta halkına daha konforlu hizmet vermeye devam ediyor. İdare 3 yıl içinde Toplamda 52 adet araç alımı yaparak araç parkını yenileyerek vatandaşların hizmetine sundu.Isparta İl Özel İdaresi 2018 yılı tamamlanmadan 3 adet araç alımı yaptı. Böylelikle gücüne güç kattı. Bu konu hakkında bir açıklama yapan İl Özel İdare Genel Sekreteri Mahmut ZADEOĞLUdedi. ZADEOĞLU açıklamasının sonunda alınan bu araçların Isparta için hayırlı olması temennisinde bulundu.