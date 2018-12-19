ISPARTA BALIKÇI

ISPARTA'DA ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ MESLEĞİNE TALEP ARTTI

Isparta'da özel güvenlik mesleği yapmak ve eğitim kursu almak isteyenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

ISPARTA'DA ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ MESLEĞİNE TALEP ARTTI
ISPARTA
G.Tarihi: 18.12.2018 20:21
0
Isparta Düğün SalonlarıISPARTA LOKANTALARI
ISPARTA'DA ÖZEL GÜVENLİĞE TALEP ARTTI

Isparta'da özel işletmeler, okullar, hastaneler, öğrenci yurtları gibi kurum ve kuruluşlarda özel güvenliğe talep her geçen gün artıyor.
Çeşitli sınavlarla veya mülakatlarla,  silahlı-silahsız özel güvenlik eğitimi almış sertifikası olan kişilere buralarda istihdam sağlanıyor.
Artık Türkiye'de özel güvenlik görevlisi bir meslek haline gelirken gün geçtikçe önemi ve bu mesleği yapan kişilere de talep artıyor.

13 YILDIR ISPARTA'DA EĞİTİM VERİYOR

 Isparta'da 13 yıldır güvenlik sektöründe faaliyet gösteren ve Özel Güvenlik Eğitimi veren Akel Özel Güvenlik Eğitim Kurumu yöneticisi Hadi Büyükkaytan ,özellikle AVM'lerde, kamu kurumlarında ve halka açık kontrollü alanlarda güvenlik görevlisi ihtiyacının arttığı ve bu bağlamda da mesleğe ilginin yoğun olduğunu söyledi.

Ayrıca Büyükkaytan, özel güvenlik görevlisi olarak çalışmak,bilgi almak veya bu mesleği yapmak isteyenlerin Akel Özel Güvenlik Eğitim Kurumuyla iletişime geçmesini tavsiye etti.

Akel Özel Güvenlik Eğitim Kurumu: 0 532 255 64 03










 
ISPARTA ÖZEL GÜVENLİKISPARTA GÜVENLİK KURSUISPARTA GÜVENLİKISPARTA GÜVENLİK EĞİTİMİAKEL GÜVENLİKAKELÖZEL GÜVENLİK KURSUÖZEL GÜVENLİK EĞİTİMİÖZEL GÜVENLİKISPARTA ÖZEL GÜVENLİK KURSUISPARTA ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ EĞİTİMİ
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'DA ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ MESLEĞİNE TALEP ARTTI
Isparta'da Hastanın Mesaneden Dev Taş Çıkarıldı
ISPARTA'DA PİZZA FESTİVALİ KAMPANYASI
Davraz'da Kar Kalınlığında yükselme kaydedildi
Aranan şahıs Isparta'da yakalandı
Isparta'da tarihi eser satıcılarına suçüstü!
Isparta İl Özel İdaresi'ne yeni araçlar alındı
ANALİG VOLEYBOL KIZ TAKIMIMIZ ÇEYREK FİNALDE
Sosyal medya fenomenlerine şok! Tek tek çağrılmaya başlandı
Emeklilere Ocak'ta 2 zam geliyor
Isparta'da elektrik kesintileri haberleri
Borcu olanlar dikkat! Son 2 haftanız kaldı
Bugün resmen başladı! 1 kilo altına 15 çeyrek
Herkesin evinde var! Dokunan mahkemelik olacak
SDÜ iş fikri yarışmasında başarı gösterdi
KURUYEMİŞİN EN TAZESİ EN LEZZETLİSİ ZAMBAK'TA
DAVRAZSPOR'DA BÜYÜK SEVİNÇ!
LAVANTA KOKULU KÖY'DE YEPYENİ BİR KLİP DAHA ÇEKİLDİ
Milyonlarca kişi bunu bekliyor! Maaşlar 630 TL artacak
ISPARTA'NIN BALIKÇISI LEZZETİN ADRESİ DOSTLAR
Isparta'da sporcular final öncesi Şehit ve Gazilerimizi andılar
Isparta'da jandarma kaçak su ürünleri av denetiminde ele geçirdi
Isparta'da inşaat ile ilgili herşey Dural'da
Isparta Valisi Seymenoğlu SDÜ'ye ziyarette bulundu
Isparta'da Jandarmadan önemli kış uyarıları
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...
Isparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden karelerIsparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden kareler
Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğrafları
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali Etkinlikleri
Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...Isparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden karelerIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıYurdum insanından Karpuz SanatıIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriÖlümcül 12 hayvan türü"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
ISPARTA PİZZA SİPARİŞISPARTA MOBİLYA MAĞAZALARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Meteorolojiden Isparta için kar yağışı uyarısı Meteorolojiden Isparta için kar yağışı uyarısı 13 Aralık 2018
Isparta'da inşaat ile ilgili herşey Dural'daIsparta'da inşaat ile ilgili herşey Dural'da14 Aralık 2018
LAVANTA KOKULU KÖY'DE YEPYENİ BİR KLİP DAHA ÇEKİLDİLAVANTA KOKULU KÖY'DE YEPYENİ BİR KLİP DAHA ÇEKİLDİ15 Aralık 2018
Emeklilere Ocak'ta 2 zam geliyorEmeklilere Ocak'ta 2 zam geliyor17 Aralık 2018
Milyonlarca kişi bunu bekliyor! Maaşlar 630 TL artacakMilyonlarca kişi bunu bekliyor! Maaşlar 630 TL artacak15 Aralık 2018
1 Ocak'ta başlıyor! 2 bin 100 lira maaş alacaklar1 Ocak'ta başlıyor! 2 bin 100 lira maaş alacaklar16 Aralık 2018
Dikkat! 5 yıl süresi var sizin de paranız kalmış olabilir!Dikkat! 5 yıl süresi var sizin de paranız kalmış olabilir!14 Aralık 2018
Isparta Elması'ndan üretildi Türkiye'de bir ilk: ‘Şokelma’ Isparta Elması'ndan üretildi Türkiye'de bir ilk: ‘Şokelma’ 12 Aralık 2018
Isparta'da Jandarmadan yasa dışı silah operasyonuIsparta'da Jandarmadan yasa dışı silah operasyonu12 Aralık 2018
Herkesin evinde var! Dokunan mahkemelik olacakHerkesin evinde var! Dokunan mahkemelik olacak17 Aralık 2018
Isparta'da Kış Lastiği denetimi yapıldıIsparta'da Kış Lastiği denetimi yapıldı13 Aralık 2018
Bugün resmen başladı! 1 kilo altına 15 çeyrekBugün resmen başladı! 1 kilo altına 15 çeyrek17 Aralık 2018
Aranan şahıs Isparta'da yakalandıAranan şahıs Isparta'da yakalandı18 Aralık 2018
ISPARTA'NIN ŞARKÜTERİ MARKASI KOLANCIISPARTA'NIN ŞARKÜTERİ MARKASI KOLANCI12 Aralık 2018
Isparta'da jandarma kaçak su ürünleri av denetiminde ele geçirdiIsparta'da jandarma kaçak su ürünleri av denetiminde ele geçirdi14 Aralık 2018
Isparta'da elektrik kesintileri haberleriIsparta'da elektrik kesintileri haberleri17 Aralık 2018
ISPARTA'NIN BALIKÇISI LEZZETİN ADRESİ DOSTLARISPARTA'NIN BALIKÇISI LEZZETİN ADRESİ DOSTLAR15 Aralık 2018
Emeklilikte yüksek maaş almanın yollarıEmeklilikte yüksek maaş almanın yolları16 Aralık 2018
Isparta Valisi Seymenoğlu SDÜ'ye ziyarette bulunduIsparta Valisi Seymenoğlu SDÜ'ye ziyarette bulundu14 Aralık 2018
Isparta'da sporcular final öncesi Şehit ve Gazilerimizi andılarIsparta'da sporcular final öncesi Şehit ve Gazilerimizi andılar14 Aralık 2018