Vali Ömer Seymenoğlu tarafından “Halk Günü” buluşması gerçekleştirildi. Her hafta Çarşamba günleri gerçekleştirilen Halk Günlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.16 Kasım 2016’da başlayan “Halk Günü” buluşmaları aralıksız olarak devam ediyor ve her hafta Çarşamba günleri saat 10.00’da başlıyor. Buluşmalarda vatandaşların sorunlarına daha hızlı çözüm bulabilmek için Vali Yardımcısının yanı sıra İş-Kur Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü de hazır bulunuyor.Halk Günlerinde vatandaşların değişik konulardaki taleplerini ve dileklerini dinleyen Vali Seymenoğlu çözümü mümkün olan konularla ilgili olarak derhal beraberindeki ilgililere talimat verirken, çözümü mümkün olmayan taleplerle ilgili olarak da vatandaşları bilgilendiriyor. Takip edilmesi gereken konularla ilgili sürekli notlar alan Vali Seymenoğlu Halk Gününe katılan tüm vatandaşlarla yakından ilgilendi.