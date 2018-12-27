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ISPARTA'NIN POTA YILDIZLARI BELLİ OLDU

ISPARTA'NIN POTA YILDIZLARI BELLİ OLDU
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POTA’nın YILDIZLARI belli oldu
Okul Sporları Yıldız Kız - Erkekler Basketbol İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Final müsabakaların sonunda kızlarda Nazmiye Demirel Ortaokulu, Erkeklerde ise Ülkü Ortaokulu şampiyonluğa ulaşan okul takımları oldu.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Okullar arası Yıldız Kız - Erkekler Basketbol İl Birinciliği müsabakaları final karşılaşmaları ile sona erdi.
6 Mart Spor salonunda iki hafta süren İl Birinciliği müsabakalarına 18 okul takımından 216 sporcu katıldı.
Turnuvanın final müsabakaları 24 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirildi. Final karşılaşmaları basketbol severler yakından takip edilirken, müsabakanın oynandığı 6 Mart Spor salonu doldu.
Nefes kesen final karşılaşmaları sonunda erkeklerde Ülkü Ortaokulu birinci, Nazmiye Demirel Ortaokulu ikinci, Özel Bahçeşehir Koleji üçüncü, TED Koleji dördüncü oldu.
Kızlarda ise Nazmiye Demirel Ortaokulu birinci, Ülkü Ortaokulu ikinci, Halıkent Ortaokulu üçüncü, Boğaziçi Koleji dördüncü oldu.
Final karşılaşmasının ardından dereceye giren takımlara madalya ve kupaları takdim edildi.
Müsabakalara katılım gösteren okul takımlarına teşekkür eden İl Müdürümüz Murat Gevrek, grup müsabakalarında ilimizi temsil edecek Ülkü ve Nazmiye Demirel Ortaokuluna başarılar diledi.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
 
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