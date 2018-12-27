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ISPARTA'DA ŞEHRİN HUZURU İÇİN TOPLANTI

ISPARTA'DA ŞEHRİN HUZURU İÇİN TOPLANTI
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VALİ SEYMENOĞLU MUHTARLAR TOPLANTISINDA ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ

Her ay düzenli olarak yapılan Merkez Mahalle Muhtarları toplantısının 2018 yılı son toplantısı düzenlendi. Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığındaki toplantıya başta Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Kuleönü Belediye Sezai Çakır, Sav Belediye Başkanı Mustafa Avşar olmak üzere Isparta Merkez ve Beldelerinde görev yapan 50 Mahalle muhtarı katıldı. Toplantıda İl Emniyet Müdürü Halil Turan Erol ve ilgili birim müdürleri de hazır bulundu.
Daha önce yapılan toplantılarda muhtarlar tarafından gündeme getirilen taleplerin ilgili birimlerce takip edildiğini ve sonucunun muhtarlara iletileceğini aktaran Vali Seymenoğlu, muhtarlara tek tek söz vererek talep ve önerileri dinledi. İletilen talepleri not alan Vali Seymenoğlu ilgililerce çalışma yapılması talimatı verdi. Toplantıdaki konuşmasında önemli mesajlar veren Vali Seymenoğlu “ Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları için tüm imkânları seferber etmeliyiz.” dedi.

“AÇIK KAPI, BİZİM ADIMIZA SİZİ DİNLİYOR”
Konuşmasında, tüm Türkiye’de Valiliklerde hizmet vermeye başlayan “Açık Kapı” birimlerine kamu hizmetlerine ulaşmada sorun yaşayan vatandaşların hiç çekinmeden müracaat edebileceklerini ve burada görev yapan uzman personelin kendileri adına vatandaşları dinleyerek taleplerini sonuçlandırarak olumlu veya olumsuz 7 gün içinde cevaplandıracaklarını hatırlatan Vali Seymenoğlu “Açık Kapı” ilgili birim görevlilerinin aynı zamanda yönlendirme hizmetlerini de yerine getirdiklerini söyledi.

“KENTİMİZİN HUZURU İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM ETMELİYİZ”
Güvenlik ve asayişin sağlanamadığı bir yerde sunulan diğer kamu hizmetlerinin de bir anlam ifade etmeyeceğini aktaran Vali Seymenoğlu güvenlik ve asayiş yönünden Isparta çok şanslı olsa da bu huzuru devam ettirebilmek için birlikte çalışmanın önemine değindi. Vali Seymenoğlu “İleriki günlerde inşallah 100 Bekçi görevlendirmesi yapacağız. Bunların planlamasını güvenlik birimlerimiz yapıyor. Mahallelerimizi bu arkadaşlarımıza zimmetleyeceğiz, Bekçilerimizle, Polislerimizle ve Jandarmamızla sıcak ilişkiler içerisinde onlara görevlerinde yardımcı olmalıyız. Bunun yanında kanun dışı olaylara karşı muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın ihbar mekanizmasını da hiç çekinmeden rahatlıkla kullanmalarını istiyorum.” dedi.

“SOSYAL YARDIMLAR”
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından dağıtılan yardımlardan yararlanacak ihtiyaç sahibi vatandaşların muhtarlar vasıtasıyla çok iyi belirlenmesini isteyen Vali Seymenoğlu, yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının esas olduğunu vurguladı.

“TRAFİKTE ÖNCELİK YAYALARIN”
Vali Ömer Seymenoğlu’nun üzerinde önemle durduğu son konu ise trafik kuralları oldu, özellikle engelli park yerlerine uygunsuz park edilmemesi uyarısında bulunan ve bu konuda emniyet birimlerince denetimler yapıldığını hatırlatan Vali Seymenoğlu, aynı zamanda trafikte yaya önceliği kuralının hayata geçirildiğini belirterek bu konuda da sürücülerin yayalara öncelik tanımasını istedi.
 
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