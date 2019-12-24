NEFİS LEZZETLERİYLE ISPARTA İSKENDERCİMM AÇILDI

İskender'i seviyorsan, yaprak yaprak dönerlerin hayalini kurmaya başlayabilirsin çünkü acıktığında nefis bir lezzet seni bekliyor olacak!

sizler için Isparta'da Belediye işhanı arkasında hizmet veremeye başladı.

Deneyimli ustalar tarafından hazırlanan iskenderler gözünüze ve gönlünüze hitap edecek, tadına doyulmaz bu lezzetin müdavimi olacaksınız.

İster Tavuk iskender, ister Et iskender ye!

Uygun fiyatlı menüleriyle hemen çarşı merkezde...!

MENÜ VE FİYATLAR

Çorba - 4.90 TL

Et Dürüm - 8.90 TL

Tavuk Dürüm - 5.90 TL

Tavuk İskender - 11.90 TL

Et İskender - 14.90 TL

Pilav Üstü Tavuk - 8.90 TL

Pilav Üstü Et - 12.50 TL

Adres:

Ekrem Çoşkun Ekspres Döner Yanı