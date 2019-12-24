İskender'i seviyorsan, yaprak yaprak dönerlerin hayalini kurmaya başlayabilirsin çünkü acıktığında nefis bir lezzet seni bekliyor olacak! İskendercimm sizler için Isparta'da Belediye işhanı arkasında hizmet veremeye başladı.
Deneyimli ustalar tarafından hazırlanan iskenderler gözünüze ve gönlünüze hitap edecek, tadına doyulmaz bu lezzetin müdavimi olacaksınız.
İster Tavuk iskender, ister Et iskender ye!
Uygun fiyatlı menüleriyle hemen çarşı merkezde...!
MENÜ VE FİYATLAR
- Çorba - 4.90 TL
- Et Dürüm - 8.90 TL
- Tavuk Dürüm - 5.90 TL
- Tavuk İskender - 11.90 TL
- Et İskender - 14.90 TL
- Pilav Üstü Tavuk - 8.90 TL
- Pilav Üstü Et - 12.50 TL