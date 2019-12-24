ISPARTA'DA GERÇEK İSKENDER BURADAN YENİR!

Isparta'da efsane lezzetiyle iskendercimm hizmetinizde...hemen sipariş ver dene, tadını keşfet!

ISPARTA'DA GERÇEK İSKENDER BURADAN YENİR!
ISPARTA
G.Tarihi: 24.12.2019 13:56
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Isparta Düğün Salonları
NEFİS LEZZETLERİYLE ISPARTA İSKENDERCİMM AÇILDI

İskender'i seviyorsan, yaprak yaprak dönerlerin hayalini kurmaya başlayabilirsin çünkü acıktığında nefis bir lezzet seni bekliyor olacak! İskendercimm sizler için Isparta'da Belediye işhanı arkasında hizmet veremeye başladı.

Deneyimli ustalar tarafından hazırlanan iskenderler  gözünüze ve gönlünüze hitap edecek, tadına doyulmaz bu lezzetin müdavimi olacaksınız.

İster Tavuk iskender, ister Et iskender ye!
Uygun fiyatlı menüleriyle hemen çarşı merkezde...!

MENÜ VE FİYATLAR
  • Çorba - 4.90 TL
  • Et Dürüm - 8.90 TL
  • Tavuk Dürüm - 5.90 TL
  • Tavuk İskender - 11.90 TL
  • Et İskender -  14.90 TL
  • Pilav Üstü Tavuk - 8.90 TL
  • Pilav Üstü Et - 12.50 TL
Adres: Mimarsinan caddesi Belediye işhanı Arkası  (Ekrem Çoşkun Ekspres Döner Yanı)
 
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