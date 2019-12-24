Son Dakika: 81 ile genelge gönderildi...

Son Dakika: 81 ile genelge gönderildi...
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Son Dakika: İçişleri Bakanlığından 81 ile genelge
Bakanlık, park yasağı kuralı ihlali yapan araçlara trafik düzeni ve güvenliğini etkilemediği hallerde para cezası verilmesini, otoparklara çekilmemesi istedi.

İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdiği genelge ile park yasağı kuralını ihlal etmiş ve sadece para cezası ile cezalandırılabilecek araçların trafik düzeni ve güvenliğini etkilemediği halde otoparklara çekildiği; çekilme esnasında ve otoparklarda muhafazasında, mevzuatla belirlenen usul ve esaslara uyulmadığı, bu durumun çeşitli mağduriyetlere yol açtığı uyarısında bulundu. Bakanlık, trafikten sorumlu kuruluşlar ve görevlilerce standart bir anlayışla ve mevzuata uygun hareket edilmesini  istedi. 
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığına,  Bakan Süleyman Soylu imzalı “Park Yasağı Uygulaması ve Araçların Çekilmesi” konulu bir genelge gönderdi. Genelgede, trafikte araç ve sürücü sayısının artmasıyla birlikte uygun park/duraklama alanlarının belirlenmesi ve belirlenen kurallara uyulması trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem arz ettiği belirtildi. İl sınırları içerisinde hangi alanların park yeri olacağı, yol üzerinde park disiplininin bozulması veya işgal edilmesi durumunda uygulanacak cezai müeyyideler ve araçların kaldırılması esas ve usullerine ilişkin hususlar mevzuat ile  düzenlendiği hatırlatılarak, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 59, 60, 61 ve 62 inci maddeleri ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinin duraklama ve park etmenin yasaklandığı haller ve yerler belirtildiğine dikkat çekildi.
İllere gönderilen Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin maddelerinde ise park etme yasaklarına uymayan araçların hangilerinin kaldırılacağı, araçların kaldırılması esas ve usulleri, tarafların sorumlulukları ile otoparkların belirlenmesi ve araç çekme işlemlerindeki masrafların tespitine ilişkin hususlar açıklandığına da  yer verildi. 

USUL VE ESASLARA UYULMADIĞI GÖRÜLDÜ
Bakanlığın 81 İle gönderdiği genelgede, uygulamada, park yasağı kuralını ihlal etmiş ve sadece para cezası ile cezalandırılabilecek araçların trafik düzeni ve güvenliğini etkilemediği veya mevzuatta yer alan şartlar oluşmadığı halde otoparklara çekildiği; çekilme esnasında ve otoparklarda muhafazasında, otoparklar ve çekicilerin belirlenmesinde mevzuatla belirlenen usul ve esaslara uyulmadığı, bu durumun ise çeşitli mağduriyetlere yol açtığı uyarısında bulundu. 
 
Bu kapsamda, trafikten sorumlu kuruluşlar ve görevlilerce standart bir anlayışla ve Kanunun amacına uygun hareket edilmesi, araç sahipleri ve sürücülerin yanı sıra trafikte bulunan tüm yol kullanıcılarının haklarının istisnasız korunması, yaşanabilecek keyfi uygulamaların ve olumsuzlukların önüne geçilmesi konusunda aşağıdaki hususlaradikkat edilmesini istedi: 
Belediye otobüsü, taksi, dolmuş, tramvay gibi yolcu taşıtlarının duraklarına 15 m mesafede, Yaya kaldırımı ve geçitlerine, okul geçitlerine, kamu kurum ve kuruluşları ile hastane, sağlık kuruluşu, garaj, park, konut gibi yerlerin giriş ve çıkışlarına 5 m mesafede, 
Usulüne uygun olarak park etmiş araçların ikinci sıra yanına, 
Kavşak içlerine ve kavşaklara, tünel girişlerine, köprü girişleri ve üzerine, yangın musluklarının bulunduğu yerlere 5 m mesafede,
Engelliler için ayrılmış park yerlerine park etmiş araçlar ile trafik düzeni ve genel güvenlik bakımından tehlike oluşturacak şekilde bulunan ve kaldırılması gereken araçlar çekilecek. 

ARAÇ ÇEKİLMESİ TRAFİK GÖREVLİLERİNİN REFAKATİNDE OLACAK
Çekme işlemi sırasında; aracın ihlalinden dolayı tescil plakasına gerekli cezai işlem uygulanacak. Aracın çekilmesine bizzat trafik görevlilerince karar verilecek ve refakatinde gerçekleştirilecek.  Aracın plakası ve ihlal durumunu gösterecek şekilde görüntü kaydı (kamera veya fotoğraf) alınacak ve bu kayıtların uygun ortamlarda muhafazası sağlanacak. 

Aracın çekiciye yüklenmesi esnasında çekilen aracın ve çevrenin güvenliğine dikkat edilecek. Araç çekiciye yüklendiği veya götürüldüğü sırada sahibinin/sürücüsünün gelmesi durumunda trafik idari para cezası karar tutanağı kendisine tebliğ edilecek, varsa yapılan masrafların (UKOME veya İl Trafik Komisyonları tarafından güncel belirlenen tarifeler üzerinden) makbuz karşılığında ödenmesi halinde araç sahibine/sürücüsüne teslim edilecek. 

ÇEKİLEN ARAÇLARIN TAKİBİ YAPILACAK
Araç sahibinin/sürücüsünün çekici üzerinde seyahatine izin verilmeyecek.  Çekilen araçların takibi yapılacak, yetkilendirilmiş ve ihlalin gerçekleştiği yere en yakın otoparka götürülerek muhafaza altına alınması sağlanacak. Aracın otoparka giriş yaptığı an itibariyle görevlilerce derhal PolNet bilgi sistemi “Trafik Denetleme” menüsü altındaki “Otopark” bölümü kısmından veri girişi yapılacak. Uygun platformlarda kamuoyuna;  www.egm.gov.tr adresinde yer alan “TRAFİK CEZASI ve OTOPARK SORGULAMA” modüllerinde Otoparka Çekilen Araç Sorgulama işlemlerinin yapılabileceği, Araç sahiplerinin e-Devlet’te kaydı var ise “elektronik posta adresine”, e-Devlet mobil uygulamasını indiren kullanıcıların ise cep telefonlarına araçlarının çekildiği otopark bilgilerinin gönderildiği hususları duyurulacak.
İllerde valilerimiz, ilçelerde kaymakamlarımız tarafından çekilen veya trafikten men edilen araçların muhafaza edildiği tüm otoparklar ile yapılan iş ve işlemlerin örnekleme usulü ile belirlenen en az %5’inin mevzuat ve genelge şartlarına uygunluğu açısından yılda en az iki defa denetletilecek. Mevzuatta ve genelgede belirtilen şartlara aykırılığın tespiti durumunda ilgililer hakkında işlem yapılacak.  Yapılan çalışmalara ilişkin 4’er aylık dönemler (Ocak-Nisan, Mayıs-Ağustos, Eylül-Aralık) halinde belgeler doldurularak dönem bitiminde İçişleri Bakanlığına gönderilecek. 
Belirtilen tedbirlerin başta valiler ve kaymakamlar ile emirleri altındaki kolluk kuvvetleri ve diğer görevlilerce önemle takip edilmesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi.
 
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