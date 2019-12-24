İlimizde mantar üretimi, Eğirdir ilçesi Serpil Köyü ve Sarıidris Kasabasında yaklaşık 10-12 yıl önce başlamıştır.Mantar üretim alanları Isparta'da son yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığının teknik ve ekonomik destekleri (Genç Çiftçi Projesi ve TKDK) ile hızla artmıştır.Bugün itibari ile kültür ve istiridye mantar üretimi; Isparta Merkez ilçe ve köyleri, Atabey İlçe ve Köyleri, Eğirdir İlçe ve Köyleri, Gelendost İlçe ve Köyleri ile Yalvaç İlçe ve Köylerinde yoğun olarak yapılmakta olup günlük Kültür Mantarı Üretimi yaklaşık 15-18 tona yıllık 4.500-5.000 tona ulaşmıştır.Diğer ilçelerde de küçük aile işletmeciliği şeklinde mantar üretimi yapılmakta ve hızla yayılmaktadır. İlimizde yaklaşık olarak 53.000 m2 alanda kültür istiridye mantar üretim alanı bulunmakta, yaklaşık 300 çiftçimiz bina ve çadır altında mantar yetiştiriciliği yapmaktadır. Ayrıca 2016-2018 yıllarında Tarım ve Orman Bakanlığının uyguladığı genç çiftçi projesi kapsamında 32 çiftçimiz bu projeden yararlanmıştır.Bu konuda açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Murat Dolunay "İlimizin mantar üretiminin büyük çoğunluğu Kültür Mantarı olup az miktarda istiridye mantarı üretilmektedir.Günlük mantar üretimimizin yaklaşık %60 ı Eğirdir İlçesinde, %25 i Merkez ve Atabey'de, %15 i ise diğer İlçelerimizde yapılmaktadırÜretimi gerçekleştirilen bu mantarlardan Bakanlığımız hasat öncesi pestisit denetimi projesi kapsamında numuneler alınmakta ayrıca üreticilerimiz pestisit kullanımı konusunda bilgilendirilmekte ve bilinçlendirilmektedir" dedi.Çiftçilerimiz mantar yetiştiriciliğine, pazar sorununun olmaması, üretimin kısa zamanda gerçekleşmesi ve ürünün parasının kısa zamanda dönmesinden dolayı rağbet göstermektedir.Bu sebeplerden dolayı önümüzdeki yıllarda da mantar üretim alanlarının artacağı düşünülmektedir.