10-16 Mayıs Engelliler Haftası Isparta’da yapılan farkındalık yürüyüşüyle başladı. Isparta Belediyesi önünden Isparta Valiliği’ne kadar süren yürüyüşe; Vali Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Özel Eğitim Kurumları, Engelli Dernekleri Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.Şehit Muhsin Kiremitçi İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden oluşan mehter takımının çaldığı marşlarla yürüyen kortej, ardından Engelliler Haftası çelengini Atatürk Anıtı’na sundu. Burada tüm engelliler adına bir konuşma yapan Jale Demirtaş, engelli olarak görülmeyi kabul etmediklerini belirterek, engellilerinde birçok alanda başarılara imza attığını söyledi.Programda Özel Eğitim Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan birbirinden güzel gösteriler ve halk oyunları izleyenlerin beğenisine sunuldu.Düzenlenen etkinliğin ardından Isparta’da engelliler adına faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileri Vali Ömer Seymenoğlu ile makamında bir araya gelerek görüş, talep ve önerilerini ilettiler. Vali Seymenoğlu, dernek temsilcilerinin taleplerini telefonla ilgili birim müdürlerine iletilerek çalışma yapmalarını istedi.