Isparta İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde kaçak avlanmalara karşı denetim ve kontrol faaliyetlerini sürdürmektedir.Bu kapsamda; 03-10 Mayıs 2019 tarihleri arasında Şarkikaraağaç ve Eğirdir İlçe J.K.'lığınca mülki sınırları içerisinde icra edilen önleyici kolluk faaliyeti esnasında iki şahıs ile birlikte (200) adet Kerevit Sepeti ve (400) metre ağ yakalanmıştır. Şahıslara (1380) sayılı Su Ürünleri Kanununa muhalefetten (6.540) TL. İdari para cezası uygulanmıştır.İl Jandarma Komutanlığınca sorumluluk bölgemizde kaçak su ürünleri avcılığının önlenmesi maksadıyla 24 saat esasına göre kontrollere aralıksız olarak devam edilmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.