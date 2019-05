Isparta Valiliği tarafından Süleyman Demirel Kongre merkezinde; kahraman şehitlerimizin aileleri, kahraman gazilerimiz ve fedakâr koruyucu aileler onuruna iftar programı gerçekleştirildi. Vali Seymenoğlu ve eşi tüm misafirleri salon girişinde karşıladı, çocuklarla bol bol fotoğraf çekildi.İftar öncesi yaptığı konuşmada ülkemizde yaşayan her ferdin gerektiğinde şehit olmayı şeref olarak gördüğünü belirten ve şehit yakınları ile gazilerin her zaman emrinde olduklarını yineleyen Vali Seymenoğlu, “Bizim inancımızda imanı, vatanı ve bayrağı için mücadele ederken hayatlarını kaybedenlerin makamı şehitliktir. Şehitlik mertebesine erişmiş bu güzel insanların aileleri olarak sizler, başımızın tacısınız. Bu millet, bu devlet size minnettardır ve her zaman minnettar kalmaya devam edecektir. Şehitlerimizi ve gazilerimizi gönlümüzün en seçkin köşesine yerleştirirken, şehitlerimizin bize emanetleri olan ailelerimizi ve gazilerimizi asla unutmayacağız.” dedi.Koruyucu aileler iftar salonunda da iftar öncesi kısa bir konuşma yapan Vali Seymenoğlu, koruyucu ailelerin yaptığı fedakârlığın farkında olduklarını ve kendilerine sonsuz teşekkürlerini ilettiğini söyleyerek tüm ailelere minnettar olduklarını kaydetti.Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından oruçlarını açan konuklar iftar sonrasında İl Müftüsü Bayram Şahin eşliğinde dua etti.