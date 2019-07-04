GÜVEN MOTOR'DAN ŞARJ ALETİ ve AKÜ KAMPANYASI
Elektrikli bisikletler ve elektrikli üç tekerliler için şarj cihazı Güven Motor'da yaza özel kampanya ile satılmaya başladı.
Her model ve markaya uyum sağlayan şarj cihazlarının çıkış gerilimi 24-36-48-60-72 volt, akımı ise 14-20-50 amper gücünde olup yüksek performansta şarj ediyor .İndirimli fiyatlara da akü değişimi yapılıyor.
Güven Motor'da elektrikli bisiklet ve motorların akü,beyin,teker,şarz cihazı,sigorta arızası gibi elektrik-elekronik tüm aksamlarının değişimi tamiri yapılıyor, yedek parçaları bulunuyor.
Ayrıca Güven Motor'da ikinci el elektrikli bisiklet satışı, yenileme,montaj ve demontaj işlemleride yapılmaktadır.
Güven Motor
Ümit Etçi
Telefon: 0535 285 17 21
Adres: Eski sanayi mahallesi 131, cadde