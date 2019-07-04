GÜVEN MOTOR'DAN ŞARJ ALETİ ve AKÜ KAMPANYASI

şarj cihazı

akü değişimi

Ümit Etçi

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Elektrikli bisikletler ve elektrikli üç tekerliler içinGüven Motor'da yaza özel kampanya ile satılmaya başladı.Her model ve markaya uyum sağlayan şarj cihazlarının çıkış gerilimi 24-36-48-60-72 volt, akımı ise 14-20-50 amper gücünde olup yüksek performansta şarj ediyor .İndirimli fiyatlara dayapılıyor.Güven Motor'da elektrikli bisiklet ve motorlarıngibi elektrik-elekronik tüm aksamlarının değişimi tamiri yapılıyor, yedek parçaları bulunuyor.Ayrıca Güven Motor'da, yenileme,montaj ve demontaj işlemleride yapılmaktadır.