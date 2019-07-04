Kim ne kadar maaş alacak? İşte zamlı liste

Kim ne kadar maaş alacak? İşte zamlı liste
ISPARTA
138 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
Kim ne kadar maaş alacak? İşte zamlı liste
Emeklilerin merakla beklediği Temmuz zamları belli oldu. Akşam gazetesi yazarı Okan Bülbül, '2008 öncesi SSK emeklileri en düşük 1.904 TL alıyor. Zamla bu maaş 2.000 TL olacak. Şu an en düşük memur maaşı 3.468 TL. Temmuz zammıyla birlikte bu maaş 3.676 TL’ye çıkacak.' diye yazdı.
 
 
Emeklilerin merakla beklenen temmuz zammı belli oldu. Haziran ayı enflasyon oranının yüzde 0.03 olarak açıklanması sonrası ilk altı aylık enflasyon oranı da yüzde 5.01 olarak gerçekleşti. Böylece SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileriyle görevdeki memurların temmuz zamları netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 5.01, görevdeki memurlar ve emeklileri ise yüzde 6.01 zam alacak. Emeklilerin yanında malulen emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar da temmuz zammından faydalanacak.



DUL VE YETİME DE ZAM
 
Malulen emekliler ve dul ve yetim aylığı alanlar da yüzde 5 zam alacak. 2008 öncesi SSK emeklileri en düşük 1.904 TL alıyor. Zamla bu maaş 2.000 TL olacak. 2008 sonrası SSK’lılarda ise en düşük aylık 1.181 TL’ye çıkacak. Tarım Bağ-Kur’luların en düşük aylığı 1.269 TL’den 1.332 TL’ye yükselecek. Esnaf Bağ-Kur’luların en düşük maaşı ise 1.688 TL olacak.
 
 
MEMUR FARK ALACAK
 
Memur ve emeklilerinin zam oranları toplu sözleşmeyle belirleniyor. Bu kapsamda yüzde 5 zam alınacak. Buna ilave altı aylık enflasyon yüzde 4’ü aştığı için ilave enflasyon farkı da eklenecek. Böylece memur ve emeklisi toplamda yüzde 6.01 zam alacak.



 AİLE VE ÇOCUK YARDIMI DA ARTIYOR

Şu an en düşük memur maaşı 3.468 TL. Temmuz zammıyla birlikte bu maaş 3.676 TL’ye çıkacak. Memurların maaşlarıyla aile yardımı ve çocuk zammı da artı

 MEMUR EMEKLİSİNE 2522 TL

Yüzde 6’lık zam sonrası en düşük memur emeklisinin maaşı 2.522 TL’ye yükselecek. Memur emeklilerinin maaşları SSK ve Bağ-Kur emeklilerine göre daha yüksek.
 
YILLIK ENFLASYON 1 YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE
 
TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0.03, yıllık yüzde 15.72 oldu. Yıllık enflasyon böylece Haziran 2018’den beri en düşük seviyede gerçekleşti. Mayısta yıllık enflasyon yüzde 18.71'di. Limon yüzde 35.72’lik artışla zam şampiyonu olurken, fiyatı en fazla azalan ürün domates oldu.
 
HEDEFİN ALTINA İNECEK
 
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. Haziran rakamlarıyla yıllık hedefimizin altına geldik. Yılı hedeflerimizin altında bir oranda kapatacağız” değerlendirmesinde bulundu.
 

 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Gürelli Çiftliği, yumurta üretim tesisini tanıttı
HERKES AKIN EDİNCE ŞOKELMA YOK SATTI
Konut kredisi faizleri geriledi! Binlerce TL cepte kalacak
Kim ne kadar maaş alacak? İşte zamlı liste
Isparta'da elektrikli bisikletler için şarj cihazı ve akü kampanyası
Isparta'daki tedavisi ile artık rahat nefes alabiliyor
Isparta'da "15 Temmuz Ruhunu Anlama Konferansı"
Isparta’da 4 ve 5 saatlik planlı elektrik kesintisi
Batı Akdeniz'den 6 ayda 921 milyon dolarlık ihracat
Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu
Isparta'da örtüaltı yetiştiriciliği artıyor
Terörle büyük mücadele veriliyor
Royal Restaurant'tan bir kampanya daha geldi
Isparta'da Aksu Kuzukulağı Festivali
BAKA Isparta'da yeni binasına taşındı
Geleneksel 2019 Uluborlu Yağlı Pehlivan Güreşleri
Isparta Sav Kasabası'nda yoğun elektrik kesintisi olacak
600 milletvekilinin 81 ile dağılımı yapıldı
Isparta'da cep telefonu için her şey Telalem'de
Eğirdir Gölü'nde kaybolan kişi ölü olarak bulundu
​Eğirdir Gölü'nde kaybolan kişi aranıyor
ISPARTA'DA HUBUBAT HASADI BAŞLADI
Milletvekili Özel ''​Vakit Isparta vakti''
Isparta Kara Havacılık Okulu'nda yangın çıktı
Isparta'da uyuşturucu operasyonu
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
site parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriISPARTA ERKEK GİYİMroyal restaurantISPARTA PREFABRİK EVisparta giyotin cam balkonISPARTA PERDE FİRMALARIIsparta Motor TamircilerISPARTA KASAPLARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Ispartalı Askerimiz Şehit düştü!Ispartalı Askerimiz Şehit düştü!27 Haziran 2019
Eğirdir Gölü'nde kaybolan kişi ölü olarak bulunduEğirdir Gölü'nde kaybolan kişi ölü olarak bulundu01 Temmuz 2019
​Eğirdir Gölü'nde kaybolan kişi aranıyor​Eğirdir Gölü'nde kaybolan kişi aranıyor01 Temmuz 2019
​Lavanta bahçelerinde hafta sonu yoğunluğu​Lavanta bahçelerinde hafta sonu yoğunluğu30 Haziran 2019
60 bin tutukluya tahliye umudu60 bin tutukluya tahliye umudu27 Haziran 2019
Isparta'da cep telefonu için her şey Telalem'deIsparta'da cep telefonu için her şey Telalem'de01 Temmuz 2019
Ispartalı Şehit onbaşıya son görev Ispartalı Şehit onbaşıya son görev 28 Haziran 2019
Kiraz Festivali iptal edildiKiraz Festivali iptal edildi28 Haziran 2019
Kamu bankaları ödemeleri hafta sonunda da alacakKamu bankaları ödemeleri hafta sonunda da alacak27 Haziran 2019
Isparta'da 207 adet koyun dağıtıldıIsparta'da 207 adet koyun dağıtıldı28 Haziran 2019
EĞİRDİR ALTINKUM PLAJI BİSİKLET FESTİVALİ İLE ŞENLENDİEĞİRDİR ALTINKUM PLAJI BİSİKLET FESTİVALİ İLE ŞENLENDİ28 Haziran 2019
Isparta'da Aksu Kuzukulağı FestivaliIsparta'da Aksu Kuzukulağı Festivali02 Temmuz 2019
​Elektrikli Banliyo Hattı ve Millet Bahçesi Proje çalışmaları başladı​Elektrikli Banliyo Hattı ve Millet Bahçesi Proje çalışmaları başladı28 Haziran 2019
Zilli Öküz 21. şubesini Muratpaşa'ya açtıZilli Öküz 21. şubesini Muratpaşa'ya açtı29 Haziran 2019
Ebebek'in yeni mağazası artık Isparta'daEbebek'in yeni mağazası artık Isparta'da28 Haziran 2019
Isparta'da ​O yolda çalışmalar başladı...Isparta'da ​O yolda çalışmalar başladı...27 Haziran 2019
GÜLANTA Danışma Toplantısı gerçekleştirildiGÜLANTA Danışma Toplantısı gerçekleştirildi28 Haziran 2019
Isparta Kara Havacılık Okulu'nda yangın çıktıIsparta Kara Havacılık Okulu'nda yangın çıktı01 Temmuz 2019
Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli olduMemur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu03 Temmuz 2019
Isparta'da 100. By-Pass ameliyat kutlaması..Isparta'da 100. By-Pass ameliyat kutlaması..27 Haziran 2019