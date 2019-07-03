“Artık rahat nefes alabiliyorum”

Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine nefes darlığı şikâyeti ile başvuran 40 yaşındaki Ekrem Topal, gerçekleştirilen başarılı bir operasyon ile kısa sürede sağlığına kavuştu ve artık rahat nefes alabiliyor.Kalpten çıkan ana damarda ileri derecede genişleme ve kalbin aort kapağında ciddi yetmezlik olan hastaya Bentall ameliyatı yapıldığını söyleyen Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdoğan İbrişim ; "40 yaşındaki hastamız nefes darlığı, halsizlik, yorgunluk şikâyetleri ile başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda hastamızın kalpten çıkan ana damarının ileri derecede genişlediği, normalde 2.5 - 3 cm olması gereken damarın 7cm ulaştığı, aort kapağında ise ciddi derecede kaçak olduğu tespit edildi. Ayrıca bu sebeplerden hastamızda kalp yetmezliği geliştiği saptandı. Ameliyat hazırlıkları yapılarak 3 saatlik başarılı bir operasyon sonrası ertesi gün hastamız ayağa kalktı ve ameliyat sonrası 5. günde taburcu olacak hale geldi. Bentall ameliyatı kalp ve damar cerrahisinin teknik açıdan en zor ameliyatlarındandır. Hastamızın ciddi kaçağı olan aort kapağı değiştirildikten sonra patlamak üzere olan kalpten çıkan ana damar beyin damarlarının çıktığı yere kadar değiştirildi ve kalbi besleyen koroner damarlar bu damara yeniden bağlandı. SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 2 yıldır bu ameliyatlardan 20 tane gerçekleştirildi.” diye konuştuUzun süredir nefes darlığı şikayeti yaşadığını belirten Ekrem Topal, rahatsızlığı hakkında şunları söyledi: “ Hastaneye geldiğimde en fazla 4 basamak merdiven çıkabiliyordum. Şimdi çok iyiyim ve mutluyum çok rahat nefes alabiliyorum. Tüm doktorlarımıza ve hastane çalışanlarına teşekkür ederim.”