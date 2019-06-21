Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Yapıldı

2019 Yılı 2. Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında Isparta Valiliği’nde yapıldı. Toplantıya kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, STK temsilcileri katıldı. Bağımlılıklarla mücadele anlamında daha önceki toplantılarda alınan kararlar eşliğinde Isparta’da yapılan çalışmalar ele alındı.Toplantıdaki konuşmasında toplumun her kesimini bağımlılıkla mücadele konusunda seferber olmaya çağıran Vali Seymenoğlu bağımlılıkla mücadelenin öncelikleri arasında olduğunu söyledi.Vali Seymenoğlu, “Bağımlılığın telafisi çok zor arkadaşlar. O yüzden Isparta İlinde benim birinci önceliğim bağımlılıkla mücadele. Bağımlılık hem emniyet ve asayişin, huzur ortamının bozulmasına en hızlı ve en güçlü etki eden bir sıkıntı. Bu sadece Isparta’da değil, bu ülkemizin sorunu 81 ilin sorunu hatta dünyanın sorunu. Allah’ımıza şükürler olsun belki dünyadaki diğer ülkeler kadar bizde henüz çok üst seviyelerde bir sorun haline gelmedi ama gelmeyecek anlamı da taşımaz. Benim sizlerden ricam önceliklerimizin birinci sırasında olması. Bu sadece emniyet ve jandarmayla takip edilen polisiye tedbirlerle veya adliye ayağında savcılıklarla yürütülecek bir mücadele değil. Bunu bir kere kabul etmemiz lazım. O yüzden bunu topyekûn yapmamız lazım. Sivil Toplum Kuruluşlarımızla, okullarımızla, velililerimizle, anne babalarımızla, akrabalarımızla yani toplumun bütün katmanlarıyla bu işin içine girersek başarılı olabiliriz.” dedi.Konuşmasında teknoloji bağımlılığına da değinen Vali Seymenoğlu, “Teknolojiyi bilinçli ve akılcı, güvenli kullanmadığımız takdirde o da ayrı bir sıkıntı. O yüzden teknolojiyi bilinçli ve akılcı kullanmak için eğitim faaliyetlerine ağırlık vermeliyiz.” dediBağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında; İl Müftüsü Bayram Şahin, İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Dolunay, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı Prof. Dr. Tuncay Yiğit ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden Polis Memuru Engin Çağlar tarafından katılımcılara kurumlarının yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.