Türkiye’nin en karanlık noktası Melikler Yaylası, Orta Torosların en yüksek tepesi Dedegöl Dağı ve 16 Km. uzunluğuyla Avrupa’nın en büyüğü Pınargözü Mağarası Yenişarbademli’de ziyaretçilerini bekliyor.
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