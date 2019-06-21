Türkiye’nin en karanlık noktası Melikler Yaylası, Orta Torosların en yüksek tepesi Dedegöl Dağı ve 16 Km. uzunluğuyla Avrupa’nın en büyüğü Pınargözü Mağarası Yenişarbademli’de ziyaretçilerini bekliyor.