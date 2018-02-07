Isparta'da Şubat Ayı'na özel altın.pırlanta ve aylans takılarda çok özel indirim kampanyası başladı.
1925 yılından bu yana kuyumculuk sektöründe hizmet veren Altıniş,gelendeksel hale getirdiği indirim kampanyalarını yılın bu ayında da tüm şubelerinde yapıyor.
Zen,Koçak Gold,Aris ve Favori gibi ünlü pırlanta,altın ve alyans markalarında yapılan indirim kampanyası Isparta'da Şubat sonuna kadar devam edecek.
Seviklerinize,sevgilinize hediye edebileceğiniz en zarif ve şık modeller Altıniş şubelerinde...
Şube 1: Mimar Sinan Cad. 1740 Sok. No:1 ISPARTA
Şube 2: Cumhuriyet Cad. Vahdet Pasajı No:13 ISPARTA
Şube 3: Mimar Sinan Cad. Ziraat Bankası Karşısı No:26/B ISPARTA