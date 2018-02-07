Isparta'da Şubat Ayı'na özel altın.pırlanta ve aylans takılarda çok özel indirim kampanyası başladı.1925 yılından bu yana kuyumculuk sektöründe hizmet veren,gelendeksel hale getirdiği indirim kampanyalarını yılın bu ayında da tüm şubelerinde yapıyor.vegibi ünlü pırlanta,altın ve alyans markalarında yapılan indirim kampanyası Isparta'da Şubat sonuna kadar devam edecek.Seviklerinize,sevgilinize hediye edebileceğiniz en zarif ve şık modeller Altıniş şubelerinde...Mimar Sinan Cad. 1740 Sok. No:1 ISPARTA: Cumhuriyet Cad. Vahdet Pasajı No:13 ISPARTAMimar Sinan Cad. Ziraat Bankası Karşısı No:26/B ISPARTA