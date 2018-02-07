Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 4 ayrı ikametten hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle, Pınarpazarı, Konyabucağı mahallelerinden farklı tarihlerde 4 ayrı ikametten farklı boyutlarda bakır kazan, semaver, kap kacak, su saati, musluk, avize çaldığı gerekçesiyle H.D. isimli şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelinin metruk binada saklamış olduğu bakır dolu çuvallara el konulurken, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.ISPARTA (İHA)