

- Isparta'da inşaat işçisinin şüpheli ölümü

- Yaşadığı apartta ölü olarak bulundu

Isparta’da bir inşaat işçisi kaldığı apartta ölü olarak bulundu.

Olay, kent merkezindeki Fatih Mahallesi’nde bir apartta meydana geldi. İddiaya göre, Utku Evgin (32) isimli inşaat işçisi ev arkadaşı tarafından hareketsiz vaziyette bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Utku Evgin'i kontrol eden sağlık ekipleri, şahsın öldüğünü belirledi. Hayatını kaybeden Utku Evgin’nin cansız bedeni, olay yerindeki gerekli incelemeler sonrasında Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna sevk edildi. Utku Evgin'in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak.





ISPARTA (İHA)

