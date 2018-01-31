Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Dikili Emval Satışları Devam Ediyor 

Isparta Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Isparta Orman İşletme Müdürlüğünde 7 parti ve 9.126 M3’lük emvalden oluşan açık artırmalı dikili ağaç satışı yoğun ilgi gördü.Genel Müdürlüğümüzün piyasaya emval arzı yöntemlerinden biri olan dikili emval satışına yönelik, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Isparta Orman İşletme Müdürlüğünün 28.01.2018 tarihli açık artırmalı dikili ağaç satışında emvaller M3 başına 162 TL ye kadar alıcı bularak muhammen bedeline göre % 47 ye kadar değer kazandı.Personellerimizin gayretli ve verimli çalışmaları ile piyasa talebinin karşılanması noktasında yapılan ihale neticesinde tüccarlarımız memnuniyetini bildirerek İşletme Müdürümüz başta olmak üzere tüm ekibine teşekkürlerini bildirdi.