- Isparta'da trafik kazası: 4 yaralıIsparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza bugün saat 10.00 sıralarında Eğirdir-Isparta karayolu Babasultan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.S.Ç. yönetimindeki 32 EV 157 plakalı otomobil, buzlanma sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada, sürücü ile yanında bulunan Y.Ç., F.Ç ve A.B. yaralandı.Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.ISPARTA (İHA)