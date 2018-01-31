ISPARTA'DA O PROJENİN YAPILACAĞI YER DEĞİŞTİ

Barla Eylem Planı kapsamında en prestijli projeler arasında geçen Bediüzzaman Kültür Merkezi’nde yer değişikliğine gidildi. Barla yeni imar planlamasında vatandaş arsaları üzerinde yapılması planlanan Kültür Merkezi için çok sayıda itiraz yapıldı. Hak sahipleri imar planının durdurulması için İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Barla’da bu gelişmeler üzerine Kültür Merkezi’nin yeri değiştirildi. Ak Parti Isparta Milletvekili Said Yüce, Müze ağırlıklı kültür merkezinin İl Özel İdaresi mülkiyetinde inşa edileceğini açıkladı.