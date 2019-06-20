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İl Müdürlüğümüzce Bölge Grup Toplantısı Düzenlendi



Bölgeler arası bilgi alışverişi ve teknik konularda iş birliği için yılda iki kere düzenlenen bölge Grup Toplantısının bu yılki ilk toplantısı İl Müdürlüğümüz ev sahipliğinde yapıldı.

Toplantıya Isparta Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, Isparta İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Murat Dolunay, Burdur İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Darcan, BATEM Müdür Yardımcısı Ali Öztop, BATEM Araştırma-Yayım Koordinatörü Ertuğrul Taştekin, BATEM Gıda, Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Bölüm Başkanı Haluk Tokgöz, Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, MAREM Müdürü Dr. Şerif Özongun, BÜGEM'den Uzman Dilek Altınkaynak, Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, Isparta Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Fatma Kurt Aydın, Antalya, Denizli, Burdur ve ilimiz merkez ve ilçelerinden teknik personel ve sektör temsilcileri katıldı.

Toplantının ana teması "Tıbbi Aromatik Bitkilerin Üretimi, Pazarlanması ve Kırsal Turizmdeki Yeri, Sorunları ve Çözüm Önerileri" olarak belirlenmiştir. Düzenlenen bu ve benzeri toplantılarla, ülkemiz tıbbi aromatik bitkisel üretiminin çeşitlendirilmesi, mevcut durumunun korunabilmesi ve potansiyelinin daha da geliştirilerek uluslararası piyasalarla rekabet edebilecek seviyelere gelebilmesi amaçlanmaktadır.

Programın öğleden önceki bölümünde BATEM Araştırma-Yayım Koordinatörü Ertuğrul Taştekin'in yaptığı açılış konuşmasının ardından, Isparta İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Murat Dolunay Isparta tarımını tanıtıcı, Isparta Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı ise konu ile ilgili görüşlerini bildirdiği birer konuşma yaptılar.

Açılış konuşmalarının ardından, Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik "Türkiye'de ve Dünyada Gül Üretimi ve Ekonomisi", Botalife Manolya Doğal ve Aromatik Ürünler Müdürü Gökhan Deryal "Tıbbi Aromatik Bitkilerin İşlenmesi, Yağ ve Diğer Mamul Madde Üretimleri", Ziraat Mühendisi Ali Sağdaş "Lavanta Kokulu Köy Kuyucak Projesi ve Tıbbi Aromatik Bitkilerin Kırsal Turizmdeki Yeri ve Önemi", Ziraat Yüksek Mühendisi Hasan Aslancan "Tıbbi Aromatik Bitkilerin Yetiştirilme Teknikleri ve Üretim Metotları" konu başlıklarında katılımcılara geniş çaplı sunumlar gerçekleştirdiler.

Daha sonra soru-cevap kısmında katılımcılar sektörün sorun ve çözüm önerileri ile ilgili panelistlerle görüş alışverişinde bulundular.

Toplantının öğleden sonraki bölümünde ise Güneykent Kasabasında bulunan Gülyağı fabrikası, Gül müzesi ve Gülderen Kadın Kooperatifi geri dönüşüm atölyesi ve gül bahçelerine teknik gezi yapıldı.