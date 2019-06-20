Gezici Kütüphane Yaz Tatilinde de hizmet vermeye devam ediyor…

Gezici kütüphaneler bugün olduğu gibi gelecekte de halk kütüphanelerinin kuruluş felsefesi doğrultusunda, toplumun gelişmesine yardımcı olarak toplumsal kalkınmaya katkı sunacak en önemli araçlar olmaya devam edecek…



Kütüphanelerin vatandaşların yaşamlarının doğal bir parçası haline gelebilmesi ve kütüphanelerden daha fazla yararlanmalarını sağlamak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilimiz için satın alınan Gezici Kütüphane Aracı 14 Haziran 2016 tarihinde Kütüphanemize teslim edilmiş, 26 Eylül 2016 tarihinde hizmete sunulmuştur.



Gezici kütüphane teknik açıdan son derece donanımlı olup estetik iç mekânlara sahip, her tür iklim koşulunda kullanılabilen araçlardır. Gezici kütüphanede güncel koleksiyonların yanında, süreli yayınlar, çocuklar için kitaplar bulunmaktadır. Eğitici ve öğretici amaçlar için LCD televizyon ve video oynatıcı, 6 adet internet bağlantısı bulunan dizüstü bilgisayar, okurlar için tasarlanmış oturma grubu bulunmaktadır.



Gezici Kütüphane aracımız yeni eğitim-öğretim dönemi başlayana kadar yaz tatili döneminde 17.06.2019- 02.09.2019 tarihleri arasında, kent merkezinde bulunan; “15 Temmuz ve Cumhuriyet Meydanında” hafta içi 4 gün (dört) Pazartesi-Perşembe günleri Saat 09:00 ile 18:00 saatleri arasında “Halkın nitelikli bilgiye erişimi, kitap okuma konusunda toplumsal talep yaratma ve okuma farkındalığının süreklilik kazanması” açısından hizmet vermeye başlayacaktır.



Aynı zamanda Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında gül, lavanta turizminin ivme kazandığı dönem olması nedeniyle ilimize gelen yerli ve yabancı misafirlerimize ilimiz hakkında bilgilendirmek, tanıtıcı materyaller (harita, broşür, afiş, tanıtım DVD si vb.) konusunda yardımcı olabilmek için gezici kütüphane, geçici olarak Turizm Danışma hizmetleri sunacaktır.



Kamuoyuna görsel ve yazılı basın yoluyla duyurulmasını arz ederim.



ISPARTA VALİLİĞİ

İl Kültür ve Turizm Müdürü