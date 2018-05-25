





İnsani Vardım Vakfı (İHH) Isparta İl Temsilciliği Ramazan ayında yardıma muhtaçlara bin koli Gıda Paketi dağıtacak İl Temsilcisi Osman Akçii, dağı­tımların başladığını bildirdi. Muhtaçların ve mazlumla­rın güvencesi olan İnsani Yar­dım Vakfı (İHH). her yıl olduğu gibi bu yılda fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlara gereken desteği yapacak.Isparta’da Ramazan ayı bo­yunca toplam bin kişiye Gıda Paketi dağıtacaklarını ifade eden İnsanı Yardım Vakfı (İHH) İsparta İl Temsilcisi Osman Akçıl konu ile ilgili olarak yap­tığı açıklamada. ‘İHH olarak 26 yıllık tecrübenin verdiği gü­venle Ramazan 2016 çalışma­larına ‘Paylaşmanın Tam Vakti’ sloganıyla başladı ve Rama­zan boyunca; dünyada 95 ülke ve bölgede Türkiye'de ise 81 ilde ihtiyaç sahibi 3 milyon ki­şiye hayırseverlerin yardımla­rını ulaştıracak.İHH Isparta Temsilciliği. Ramazan çalışmalarında, Isparta da 1000 aileye kumanya ve 150 çocuk paketi dağıtımı yapılacak. Her akşam bir yettm ve muhlaç evinde iftar verilecek 15 Ramazan Dünya Yetimler günü İftarı veriecek Ay içerisinde 400 yetim yavrumuzu giydireceğiz Şehrimizin çeşitli yerlerinde Ramazan 5tantları açılacak' dediİnsanı Yardım Vakfı (İHH) İsparta İl Temsilcisi Osman Akçil, 80 lira yardımda bulunarak isteyen herkesin bu iyilik kervanına katılabileceğim belirterek. yardım etmek isleyenler için Banka Hesap numaralarını verdi.İnsani Yardım Vakfı Kuveyt Türk İsparta Şubesi TR 7700 2050 0009 1230 t890 0001 numaralı IBAN hesabına açıklama kısmına Ramazan Yardımı’ yazmak yeterli olacaktır İsteyenler ise bizzat İnsani Yardım Vakfı İsparta Temsilciliğinin bulunduğu Cumhuriyet Caddesi İmam zade Işhanı Karşısındaki Merkezine yardım ve desteklerini ulaştırabilecekİHH