Güneykent Spor Kulübü İyaş Spor ile yapılan maçı kazanınca, Isparta'yı temsil etmek için Türkiye Şampiyonası'nda oynamaya hak kazandı.Güneykent Belediye Başkanı Fahrettin Gözgün ''Bugün günlerden gurur günü'' diyerek şampiyonluk sevincini böyle paylaştı.Gülkenti Güneykent Spor Kulübümüzün U17 takımı lig bitmeden şampiyon oldu. Iyaş ile yapılan maçı 3-0 alan takımımız Ispartamızı temsil etmek üzere Türkiye şampiyonasında oynayacak. Bu büyük gururu yaşatan Sayın Başkan Ersin Ergüven i ve mükemmel oyun çıkaran futbolcularımızı gönülden kutluyor Türkiye şampiyonasında da başarılar diliyorum.Ama mahcubuz. Dünden tüm herkese ulaşan şampiyonluk maçı toplu SMS ine rağmen 3 çocuk 4 yetişkinle tribündeydik. Tıpkı önceki maçlardaki gibi. Taraftarsız birşekilde şampiyon olmak başarılı olmanın kitabını yazdınız. Hepinizden özür diliyor tekrar tebrik ediyorum.Dün Güneykent spor kulübünün fedakar cengaver futbolcusu babanın oğlu olduğunu gösterdin. Mekanı cennet olsun. Dün onun yaptığı fedakarlığı sen yaptın. Güneykent adına yaşattığın bu gurur için tüm Güneykentlilerim adına tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. Bundan sonra hep birlikte olacağız inşallah.''