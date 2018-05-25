Süleyman Demirel Üniversitesi Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Grafik Tasarım Programı tarafından hazırlanan “Yıl Sonu Öğrenci Sergisi”, IYAŞpark Alışveriş Merkezi’nde beğeniye açıldı.Bu yıl dördüncüsü düzenlenen sergi kapsamında öğrenci işlerinden seçkilerin yanı sıra “Engelsiz Dünya” teması altında da eserler yer aldı. Tema kapsamında sadece engelli bireylerin toplumsal sorunları değil; savaş, kadın / erkek eşitsizliği, şiddet, mülteci çocukların sorunları gibi her türlü toplumsal sorun engel olarak kabul edilmiş, görsel iletişim sanatı yoluyla sanatseverlere ulaştırmak hedeflendi.Fotoğraf, Logotype, Afiş, Kitap Kapağı Tasarımı, İllustrasyon, Manipülasyon, işlerinden oluşan sergi büyük beğeni topladı.SDÜ