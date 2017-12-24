ISPARTA GÖLCÜK BU YOLDAN DAHA YAKIN

Milli Parklar, Dere Mahallesi'nden Gölcük Tabiat Parkı'na giden yolda düzenleme yaptı. Isparta'dan Gölcük'e varış 6 kilometreye düştü.Merhum Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in görevde iken açtırdığı Dere Mahallesi-Gölcük Tabiat Parkı arasındaki 'doğa yolu' çok bilinmiyor. Bilenler de yolun kötü olması nedeniyle tercih etmiyordu. Daha çok doğa yürüyüş güzergahında yer alan Dere-Gölcük arasındaki yolun son halini görenler şaşkına düşüyor.Milli Parklar Burdur Bölge Müdürlüğü, hemşehrimiz Adnan Yılmaztürk'ün görevde olduğu dönemde Dere-Gülcük arasındaki yolu elden geçirdi. 6 kilometrelik dağ yolunun bir bölümüne kilit parke taşı, bir bölümüne de stabil asfalt döküldü. Normalda 11 kilometre mesafe ile ulaşılan Gölcük'e Dere Mahallesi güzergahından 6 kilometre de ulaşılılabiliyor. Gölcük'ün Dere Mahallesi girişinde tabiat parkını işleten firmanın kapı kontrol ve gişesi de bulunuyor.Dere Mahallesi Muhtarı Hilmi Selami Korkmaz, Gölcük yolunun çok fazla bilinirliği olmadığını söyledi. Bilenlerin de bozuk olduğu düşüncesi ile yolu tercih etmediğini belirten Muhtar Korkmaz, "Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüz bu yolda çalışma yaptı. Sele karşı önlemler alındı. Yolda kilit parke taşı ve stabilize asfalt çalışması yapıldı. Sadece Isparta Belediyesi sınırlarında küçük bir bölgemiz kaldı. Yol çok düzgün. Araçla rahatlıkla gidilebilecek durumda. Yoldan Gölcük'e 5-6 kilometrede ulaşabiliyorsunuz. Yürüme mesafesinde. Yol yapıldıktan sonra gelip-gidişler çok arttı. Bu hizmetten ötürü teşekkür ediyoruz" diye konuştu.Kaynak.Akdeniz