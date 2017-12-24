ISPARTA SGK'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Isparta Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, hükümet tarafından vatandaşların kamuya olan borçlarını daha kolay bir şekilde ödemeleri noktasında çıkardığı 6552, 6736 ve 7020 sayılı kanunlar çerçevesinde İsparta genelinde yapı- landınlan borç miktarlarını açıkladı.Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan SGK İl Müdürü Hüseyin Karagöz, İsparta’da toplam 123 mil on 231 bin lira borcun yapılandırıldığını söyledi. Hükümet tarafından vatandaşların kamu borçlarını daha kolay ödeyebilmesi için alacakların yeniden yapılandırılması noktasında 3 ayrı kanun çıkarmıştı. Çıkarılan 6552, 6736 ve 7020 sayılı kanunlar kapsamında vatandaşlar borçlarını yapılandırma fırsatı yakaladı.Peki, 3 kanunla İsparta’da kaç lira yapı* landırıldı? Yapılandırılan borcun kaç lirası ödendi? Bu soruyu SGK İl Müdürü Hüseyin Karagöz yanıtladı. Yapılandırma ile ilgili 6552 sayılı yapılandırmamız vardı, 30.11.2017 tarihinde ödeme süresi doldu. Yani İki ayda bir ödeniyordu, bununla İlgilide 16 Milyon 456 bin 132 TL yapılandırılmış borç 30.11.2017 tarihi itibariyle bu yapılandırmamızda 12 Milyon 226 bin 966 TL ödendi va yapılandırma devam ediyor bunda aksama yok ciddi manada devam ediyor. Diğer 6736 sayılı kanunumuzda da toplam 91 Milyon 26 bin 857 TL borç yapılandırıldı, bunda da şuanda 17 Milyon 300 Bin TL civarında taksitleri yatırılmış borçlularımız var diğer bir yapılandırma en son çıkan yapılandırmamızda 7020 sayılı kanundu bundan da ilimizde 15 Milyon 747 Bin 506 TL yapılandırma yapıldı. Şuanda da 2 Milyona yakın yapılandırma taksitleri ödenmiş durumda. Taksitlerde herhangi bir değişiklik yok vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz ödeme Sürelerindeki takvim ne ise onlara uyarak ödeyecekler.SGK Isparta Müdürü Karagöz, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. ''Burada da vatandaşlarımız taksitlerini aksatmamalarını istiyoruz, aksatmaları halinde yapılandırmaları bozulacak bozulmaları halinde teşviklerden .Yararlanamayacaklar, idari takibe düşecekler icra takibine düşecekler ve bu anlamda da ciddi manada sıkıntı yaşayacaklardır.''