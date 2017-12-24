ISPARTA MÜFTLÜĞÜ İNTİHAR OLAYLARI HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

Isparta İl Müftülüğünün intihar olayları hakkındaki mesajı



Muhterem Kardeşlerim!

Dinimizce arzu ve tasvip edilmese de son günlerde İsparta'mızda, basınımıza da yansıdığı gibi, intihar vakaları sıklıkla görülmektedir. Bu tür olaylar millet olarak hepimizi derinden üzmektedir. İslam'da dinin temel amaçlarının başında gelen nefsin korunması ilkesinin bir sonucu olarak kişinin kendi canına kıyması kesin bir şekilde yasaklanmıştır. Ayet (Nisa Suresi,4/29) ve hadislerde (Buhari. Merda,19; Buhari, Tıb, 56) intihardan şiddetle kaçınmayı gerektiren ifadeler yer alır. Bu ifadelerle anlatılmak istenen şey insanın kendi canına kıymasının büyük bir suç ve günah olduğu gerçeğidir. İntihar eden kimse bu fiili hangi usulle gerçekleştirmişse ahirette aynı şekilde ceza görecektir. Dünyadaki hiçbir şey bir insanın hayatı kadar kıymetli değildir ve hiçbir problem insanın kendi hayatına son vermesi için mazeret olamaz. Karşılaştığımız sıkıntı ve problemlerin birer sınav olduğunu, bunlara karşı sabır ve metanet gösterilmesi gerektiğini, canımızın Allah tarafından bize bir emanet olarak verildiğini, bu elim tür hadiselerde hepimizin sorumluluğunun bulunduğunu asla unutmayalım.



Mevlüt ŞANİNER



İl Müftü V.