Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bir okulda öğrencilerin sıra üzerinde yemek yedikleri bilgisini aldıktan sonra okul bahçesinde çok amaçlı salon yapımı talimatı veren Kaymakam Abdullah Akdaş, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, inşaat çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması temennisinde bulundu.Isparta Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş, İlçe Yazı İşleri Müdürü Mahmut Oruç ile birlikte, yapımı devam eden Mustafa Çetinkaya Ortaokulu çok amaçlı salon inşaatıa gitti.Burada bir dizi incelemelerde bulunan Kaymakam Akdaş, yapılacak olan salon sayesinde öğrencilerin artık okul sıraları üzerinde yemek yemeyeceğini belirtti.Öğrencilerin daha önce ders sıraları üzerinde yemek yediğini öğrendikten sonra zaman kaybetmeden Kaymakamlık olarak harekete geçildiğini ileten Kaymakam Akdaş, çalışmaların bir an önce bitirilerek öğrencilerin daha sağlıklı bir ortama kavuşması için inşaatı yakından takip ettiğini kaydetti.ISPARTA (İHA)