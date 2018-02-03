Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, eski Devlet Hastanesinin Sağlık Bakanlığı’ndan, belediyeye Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi yapımı için tahsisini istediklerini, 2017 Mayıs ayından buyana cevap verilmediğini söyleyerek, “Bakanlık cevap bile vermiyor. Bu konuyu Cumhurbaşkanımız, Başbakana kadar götürüp, sonuna kadar takip edeceğim” dedi.Isparta Belediyesi eski Devlet Hastanesinin bulunduğu alanı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi yapımı için 17 Mayıs 2017’de Sağlık Bakanlığına yazdığı yazı ile tahsisini istedi. Esnaf, eski hastane bölgesinde ve hastane caddelerindeki tüm kesimlerin dükkanlarının kepenklerini kapatma aşamasına geldiğini belirterek, konuyu Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’a aktardı.Belediye Başkanı Günaydın ve meclis üyeleri hastane caddesinde bulunan esnafla bir araya geldi.Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, optikçi A. Cengiz Kocabaş, hastaneler açıkken caddeden günde 5 bine yakın insan geçtiğini ancak şu anda günde 500 kişinin zor geçtiğini belirtirken, “Özel araçların, otobüslerin geçişleri bile azaldı. Park etmek isteyen aracını buraya park edebilir, yerimiz var. Bu caddede sağlık yönünden olmuş esnafların tüm birimlerinde şu anda bir yokluk, müşteri bekler bir durum var. Geçmişte sabah 8’de açılan dükkanlar saat 10-11’de açılır oldu. Esnafın çoğu dükkanlarını boşalttı. Bir an evvel bu caddenin aktif hale getirilmesi için yetkililerin müdahale etmesi gerekiyor. Bu anlamda sayın belediye başkanımızın çalışmaları vardı. Çalışmalarını bu yönde takdir ediyoruz, inşallah bizim ekmeğimize kendisi katkı sağlayacaktır. Bu yönde bir çalışmaları olacaktır diye düşünüyoruz. Başkanımıza çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.27 senedir Hastane Caddesinde esnaflık yaptığını kaydeden Oğuz Öztaş, “Zamanında burada dükkan bulmak, kiralamak çok zordu. İlk geldiğimizde buradan dükkan bulmak için yıllarca bekledim. Dükkanı değiştirmek için senelerce bekledim. Şimdi ise caddemiz artık ölü hale geldi. İlk etapta muayenehaneler kapandı, devlet hastanesi, doğum evi ve özel hastane gitti. Yine özel göz hastanesi kapandı. Telekom vardı, o da kapanınca cadde adeta ölü cadde haline geldi. Esnafın araçlarını park ettiği bir cadde haline geldi, artık hiçbir işlevi kalmadı. Bunun tekrar harekete geçirilmesi, mümkünse eski hastanenin tekrar açılması gerekiyor” görüşlerinde bulundu.Hastaneler kaldırılmadan önce caddede çok yoğun bir yaya ve araç trafiği olduğuna işaret eden Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ise, “Eczanelerde kuyruk oluyordu, muayenehaneler bulunuyordu. Burası özel bir yerdi. Bu özelliği kazanan bir yer esnaflarıyla birlikte şu anda yok edildi. Daha önce de halk pazarından insanları Davraz’a taşımakla bütün esnaflar öldürülmüş, iflas ettirilmişti. Bu hatalardan bir türlü dönülmüyor. Isparta Belediye Başkanlığı olarak Sağlık Bakanlığına 17 Mayıs 2017’de bir yazı yazarak, eski devlet hastanesinin bulunduğu alanın tahsisini istedik. Bu özellik bozulmamalı burada yaşamalıydı. Adeta şehri yok etme tarzında bir hareket oldu. Bakanlıktan buranın tahsisini istedik, bakanlık ise lütfedip cevap bile vermiyor. İşte buradaki esnafları mahvettiniz, var olan bir hastaneyi yok ettiniz. Türkiye’de sağlık kenti olabilecek tek yer, ne Karadeniz, ne Antalya, Konya, Denizli. Oksijen ve iklim güzelliğinden dolayı Isparta’dır. Daha önceki seçim dönemlerinde slogan olarak ‘Isparta’yı sağlık kenti yapmak istiyoruz’ demiştik. Hatta anlaşılsın diye Isparta’nın Houston’u olmasını istiyoruz demiştik. Isparta’nın kapladığı imar alanlarının toplamının 3 katı yerde güzel bir hastane kurulmuş ve zamanla geliştirilmiş. Olağanüstü döviz kazandı. Burada imar sorununu çözecek olan tek müessese belediye başkanı ve meclis üyeleridir, yani belediyedir. Biz bin dönüm üzerinde sağlık alanı açmayı planlıyorduk. Böyle bir düşünce içerisindeydik. Bu gerçekleşemedi, tamam şurada Devlet Hastanesi var. Okul, lise yapacağız deniyor. Nerede yapacaksınız, cak-cuklarla uğraşıyorsunuz. Cadde öldü, esnaf öldü. Yapım işi devam etseydi, bu esnaf moralini tutardı, gayret ederdi burayı muhafaza eder ve sonrada o tesiste orada tamamlandıktan sonra bu caddedeki esnafın yüzü gülerdi. Nerede? Şimdi bu açıklamaları duyacaklar yine cak-culara başlayacaklar. Cak-cuklarla siyaset yürümez. Siyaset, icraat, kalite devamlılık demektir. Bunların yaptığı siyaset şu anda 60 yıl geriden gidiyor. Tenkitten başka bir şey bilmiyorsunuz. Bir fırsat yakaladık ‘bunu burada boğabilir miyiz’ düşüncesiyle ayakları, elleri bağlamaya çalışıyorsunuz. Bu siyaset değil, bu 80 yıl geride kaldı. Siz neredesiniz daha” şeklinde konuştu.“Bu devlet hastanesinin yerini istiyorum. Bakanlığınıza müracaat ettim. Bakanlığınız cevap bile veremedi” diyerek sözlerini sürdüren Belediye Başkanı Günaydın, “Şimdi bir yazı daha yazmayı düşünüyorum. Kaç ay geçti. Eski taş binadaki hastanemizi restore etmeyi düşünüyorum. Diğer iki binada depreme dayanıklı olmadığı için yıkılacak, yerine butik tarzında sağlık tesisi kurulabilir. Bu konuyla ilgili buranın yapılması lazım. Bu caddenin canlılığını belediye başkanı olarak düşünmek mecburiyetinde ve sorumluluğundayım. Bana orayı versinler, ben onlarca yer veriyorum. Önceki dönem belediye başkanlığımda tek kalemde 80 bin metrekare yer verdim. Yine 16 adet tek kalemde arsayı milli eğitime verdim ve vermeye de devam ediyoruz. Kocaman bağlar verdim, ben orada bir cingil yer istiyorum sizden. Onu da buradaki esnaflarımızın adına istiyorum. Bunu duydukları zaman, söylediğimiz zaman bıyık altından gülümsemeler, karşısındakini beceriksiz şekilde görme arzusuyla dengesiz konuşmalar yapıyorlar. Bunu kaldırsınlar Yusuf Ziya Günaydın, 16 yıl önce Houston’la yarışacak modüler hastaneler projesini bizzat çizdi. 81 il içerisinde hastane projelerini çizebilecek, bunun üzerinde ihtisaslı olan bir belediye başkanı var mı diye sormak istiyorum. Her konuda güzel belediye başkanları var ama bu şekilde bir belediye başkanı yok. Bugün büyük şehirlerin ve çok sayıda ilde belediye hastaneleri var. Bu hastaneler araştırıldığında diğer hastanelerden çok daha hastaların arzu ederek gittiği yerler. Peki buralar kurmuşta, bu belediye başkanı niye kurmasın. Bu milletvekilleri kendilerini toplasalar da gelseler bu düşünceleri dinleseler. Yıllar önce milletvekiline makamımda anlattım. Anlatmama rağmen bizi küçümser şekilde buna cevabı öyle vermişti. Lütfen ben böyle bir cevapla karşılaşmak istemiyorum. Cevap verirken de siyaseti 80 yıl geriye götürmesin” ifadelerini kullandı.Başkan Günayıdn, konuşmasına şöyle devam etti; “Bu konuyla uğraşıyoruz. Artık bu konuyu Cumhurbaşkanımıza, başbakana da götüreceğim. Ne olursa olsun, bu hastaneyi sonuna kadar ama başarayım, ama başaramayayım sonuna kadar takip edeceğim. 7-8 ay boş bıraktık burayı çıt yok. Ben konuştum mu hemen farklı cevaplar geliyor. Eğitimde kullanacağız, eğitim külliyesi kuracağız deniyor. Kursana kardeşim 8 ay daha geçti. Cak-cukla geçirmeyin vaktinizi. Bu arsanın belediyeye teslim edilmesi için çaba gösterin. İnşallah başarırız, ülkemize bu başarılar insanlarımıza ve hastane caddemizdeki esnafımıza hayırlı olur.”ISPARTA (İHA)