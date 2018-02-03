Isparta Orman Bölge Müdürlüğümüz Isparta İşletme Müdürlüğünün Keçiborlu İşletme Şefliğin’de 01.02.2017 tarihinde sıklık bakımı ve İşletme pazarlama tatbikatı yapıldıBölge Müdürümüz Kenan Akduman’ın da katıldığı tatbikata Bölge Müdür Yardımcısı Nuri Maraş, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Necip Büyükyıldırım, Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Vekili Mehmet Yiğci, Isparta İşletme Müdürü Hüseyin Divrik, Silvikültür ve İşletme Pazarlama Şube Mühendisleri, Isparta İşletme ve ATM Şefleri ile uygulama yapıldıKeçiborlu İşletme Şefliğinde 2018 yılı sıklık bakımı ve İşletme pazarlama, Isparata merkez İşletme Şefliğinde gençlik bakımına konu seyreltme çalışmaları üzerinde uygulamalı değerlendirme yapıldı.Bölge Müdürümüz Kenan Akduman Teknik ormancılık faaliyetleri konusunda Isparta Orman Bölge Müdürlüğünün Türkiye çapında örnek bir konumda olduğundan bahisle, her alanda uygulanacak tatbikat ve eğitim çalışmaları ile bu durumun devam ettirileceğini ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir ülke bırakılacağını belirterek İşletme Müdürü ve çalışma ekibine özverili ve gayretli çalışmalarından ötürü teşekkür etti.