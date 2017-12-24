ISPARTA DAVRAZSPOR HABERLERİ

Bu maç için kenetlenmeliyiz!



Isparta Davrazspor, Pazar günü kendi sahasında lider Serikspor’la karşılaşacak. Bu maç için sosyal medyada seferberlik ilan edilirken, geçen yıl Bucak Belediye Oğuzhanspor karşılaşmasında 15 bin taraftarla rekor kıran sporseverler, bu sayının üzerine çıkmak için tüm kenti maça davet ediyor.





Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi 7. Grup’ta zirve mücadelesi veren Isparta Davrazspor, ilk yarının son karşılaşmasında lider Serik Beldiyespor’u ağırlayacak. Pembe-yeşillilerin 26 puanı bulunurken, Serik Belediyespor’un 34 puanı bulunuyor. Isparta Davrazspor, güçlü rakibini yenerek puan farkını 5’e indirmek ve devreye moralli girmek istiyor.

Zorlu maç öncesinde kentte seferberlik ilan edildi. Serikspor’la oynanacak maç için sosyal medyada seyirci sayısının 20 bine ulaşması için çağrıda bulunuyor. Merkezin yanı sıra ilçelerden de bu maça yoğun ilginin olması bekleniyor.

Ayrıca çeşitli dernek ve temsilciliklerde sayfalarında maçla ilgili çağrıda bulunarak, 17 Aralık Pazar günü Atatürk Stadı’nda saat 14.00’de oynanacak maça davet ediyor.

32 Gençlik Üyeleri, “Bu maçı kazanarak şampiyonluk yolunda sonuna kadar bizde varız demek istiyoruz. Geçtiğimiz yıl bunu başardık. Tüm sporseverleri maça davet ediyoruz. Isparta’mızın yeri burası değil. O nedenle şampiyonluk için kenetlenelim” çağrısında bulundu.

