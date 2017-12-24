TÜRKİYE EKONOMİ HABERLERİ

Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini, 25 baz puan artırarak yüzde 1,25 - 1,50 aralığına yükseltme kararı aldı.

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı.

Fed Başkanı Janet Yellen'in görevinden ayrılmadan önceki son toplantısında açıklanan faiz oranı 25 baz puan artırılarak, yüzde 1,25-1,50 aralığına yükseltildi.

Fed, 2018 ve 2019 yıllarına yönelik 25 baz puanlık üçer faiz artışı beklentisini korudu.

Fed yeni faiz kararını ise Ocak 2018 açıklayacak. Yeni başkanlı Fed ilk kez Mart 2018'de toplanacak.

DOLARDA SON DURUM

Gün içinde 3.86'ya kadar yükselmiş olan dolar, Fed'in kararı öncesinde 3.81'e kadar gerilemişti.

Karar sonrasında ise Dolar/TL'de henüz hareketlilik yaşanmadı.

Dolar şu sıralar, 3.81 - 3.82 bandında seyrediyor.