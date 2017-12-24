ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ HABERLERİ

Isparta Şehir Hastanesinin yeni Başhekimi Uz. Dr. Feridun Ruşen Keskin bu sabah görevine başladı. Uz. Dr. Keskin'i ilk olarak İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya ve Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk ziyaret etti.