Isparta Ülkü Ocaklarından asker uğurlaması

Isparta’nın Gelendost İlçesi Ülkü Ocakları Başkan Yardımcısı Mehmet Önder ve arkadaşı Nurettin Köksal için düzenlenen uğurlama töreninde çok sayıda ülkücü yer alırken, askerler ve kısa süre önce şehit olan aynı ilçeden Piyade Sözleşmeli Er Sercan Kara için mevlit ve Kur’an-ı Kerim okundu.Gelendost Ülkü Ocakları Başkan Yardımcısı Mehmet Önder’in askere gidecek olmasıyla, ailesi tarafından yemek ve mevlit töreni düzenlenirken, Ispartalı Ülkücüler Önder ve beraberinde askere gidecek olan Nurettin Köksal için uğurlama töreni organize etti. Askere gidecek olan Önder ve Köksal, düzenlenen tören sonrasında dualarla gidecekleri birliklerine uğurlandı.“Peygamber ocağına uğurladık”Isparta Ülkü Ocakları Başkanı Umur Güzerin, “Ülkü Ocakları Isparta İl Başkanlığı olarak, Gelendost Ülkü Ocakları Başkan Yardımcısı Mehmet Önder kardeşimizin askere gidecek olması nedeniyle yapmış oldukları yemek ve mevlit davetine icabet ettik. Peygamber ocağına gidecek olan kardeşimize, görevini layıkıyla yapıp kazasız - belasız dönmek nasip olsun. Allah yar ve yardımcısı olsun” dedi.ISPARTA (İHA)