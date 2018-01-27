Isparta’da hastane odalarına bağışçıların ismi verildi

Isparta SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Çakır Ailesi fertlerinin yaptığı bağış sonrasında isimleri odalarda ölümsüzleştirilirken, hastane yönetimi tarafından düzenlenen törenle plaket takdimi yapıldı.Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne bağışta bulunarak 2 hasta odasını tefrişat yaptıran Çakır Ailesi fertlerinin isimleri, Kardiyoloji Servisi’ndeki odalara verildi. Hastanedeki odalardan birine İrem Çakır, diğerine ise Ayşe Erdoğan adı verildi.SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç.Dr. Taylan Oksay, Başmüdür Mehmet Uygur, Müdür Yardımcısı Erdoğan Taşçıoğlu ve Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Münire Çakır’ın katılımı ile düzenlenen programla bağışçı aileye plaketleri takdim edildi.Kendilerine, hastaneye bağışta bulunma fırsatını sağladıkları için hastane idaresine teşekkür eden Çakır Ailesi, hastanelere yapılan bağışların çok önemli olduğunun altını çizdi.SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne yapılan bağışlar ile hasta odalarının tefrişat yapıldığını belirten Hastane Başmüdürü Mehmet Uygur, hastalara en rahat ortamda hizmet verdiklerini söyledi.Bağışların sevindirici olduğunu dile getiren Başhekim Yardımcısı Doç.Dr. Taylan Oksay, tefrişat yapılan odalarda nice hastaların şifaya kavuşması temennisinde bulundu.ISPARTA (İHA)