TSK'nın göz bebeği komandolar brövelerini aldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin göz bebeği Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında 369’ncu dönem Asteğmen Komando Temel Kursu eğitimini başarıyla tamamlayan 234 asteğmen, brövelerini taktı.369’ncu dönem Asteğmen Komando Temel Kursu mezuniyet töreni bugün Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı kapalı spor salonunda yapıldı. Törene; Dağ Komando Okul Komutanı Piyade Albay Fatih Köroğlu, yüksek rütbeli subaylar ve kursiyerlerin aileleri katıldı. Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında 12 hafta eğitim gören 234 asteğmen, düzenlenen törenle brövelerini takmanın heyecanını ve gururunu yaşadı. Kurs boyunca bütün görevleri başarıyla yerine getiren Piyade Asteğmen Sinan Vural, kurs birincisi oldu. Vural, yaş kütüğüne plaket çaktı.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda Şahit Timinin yerini almasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Dağ Komando Okul Komutanı Piyade Albay Fatih Köroğlu yaptı. Köroğlu, "Komando, direnci ve azmi yüksek, bitti, tükendi dendiğinde bir adım daha atabilen korkusuz, yürekli, fedakar askerdir" dedi.Suriye’nin Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı’ndaki askerlere de selamlarını gönderen Köroğlu "Yeri göğü titreterek destan yazan kahramanlarımıza selam olsun" ifadelerini kaydetti.Köroğlu’nun konuşmalarının ardından mezun olan kursiyerler adına konuşmayı Piyade Asteğmen Mustafa Engin Akkaya yaptı. Akkaya "Kurs süresince, icra ettiğimiz eğitimler sayesinde zoru başarmayı, imkansızı zorlamayı, 'bitti artık' denilen yerde yeniden başlamayı öğrendik" dedi.369’ncu dönem Asteğmen Komando Temel Kursu birincisi olan Sinan Vural'ın yaş kütüğüne ismini çakmasını müteakip dereceye giren dönem birincisi Piyade Asteğmen Sinan Vural, dönem ikincisi Piyade Asteğmen Hasan Ersin, dönem üçüncüsü Piyade Asteğmen Arif Aras, eğitim birincisi Piyade Asteğmen Metin Seçer, atış birincisi Piyade Asteğmen Lokman Erdi Demirtaş, spor birincisi Piyade Asteğmen Metin Arslan'a diploma, bröve ve ödülleri verildi.Disiplin birincisi Piyade Asteğmen İsmail Sivaslıoğlu’na diploma, bröve ve ödüllerini Eğirdir Dağ Komando Okul Komutanı Piyade Albay Fatih Köroğlu takdim etti. Mezun olan diğer kursiyerlere de bröveleri, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında görevli yüksek rütbeli subaylar ve kurs komutanları tarafından verildi.Tören, ailelerin sahaya inmesi ve evlatlarıyla hasret gidermesi ile sona erdi.ISPARTA (İHA)