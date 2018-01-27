

- Isparta’da kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı



- Isparta’da yaralama ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ‘Bina içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 6 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.Z.(40) Fatih Mahallesi’nde, ‘Yaralama’ suçu nedeniyle 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.U. (61) ise Çünür Mahallesi’nde polis tarafından yakalandı.

Polis ekipleri tarafından gerekli işlemleri tamamlanan A.Z. ve A.U.’nun daha sonra Isparta E Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu’na teslim edildiği öğrenildi.



ISPARTA (İHA)

