Isparta’da planlı elektrik kesintisi

17 Şubat 2019 Pazar, günü, 09.00-15.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Kuleönü TM (320002-801000),’ den Fider 6 (B.Gökçeli fideri) çıkışında yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle, 17 Şubat 2019 tarihinde, saat 09.00-15.00 arasında, altı saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle; Kuleönü Kasabasının Bahçe Mahallesi, Kuleönü İçme Suyu ve Büyükgökçeli, Küçükgökçeli Köyleri, İrfando, Dönmezler Petrol, Sivriler Petrol, ARC Mermer, Kırmızı Beyaz Et ve Süt ürünleri, Yarbaş Mermer, Sivriler SHD., Eğirdir İlçesine bağlı; Sevinçbey Köyünün giriş mevkii, Akpınar Köyünün Kösebekirler Mahallesi ile BES Mermer, RMS Mermer, Barla Mermer, Ergünler Taş ocağı, Masa Maden, Aslanköse SHD., Camili Yayla Askeri Kışlası, Gökçeliler SHD. ile bu hattan enerji alan özel trafolu müşteriler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.

Kamuoyuna duyurulur.

