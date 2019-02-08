İsparta il Jandarma Komutanlığına bağlı olarak faaliyet yürüten Eğirdir Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı Eğirdir Gelendost. Senirkent ve Yalvaç ilçeleri mülki sınırları içerisinde yer alan Eğirdir gölünde denetim ve kontrol faaliyetlerini sürdürmektedir.Bu kapsamda; 01-08 Şubat 2019 tarihleri arasında Eğirdir ilçe J.K.lığı Bot Timi tarafından icra edilen önleyici kolluk faaliyeti esnasında; Eğirdir İlçesi Sorkuncak Köyü açıklarında (7) cm göz aralığı bulunan (100) metre misina balık ağı, Barla Köyü açıklarında (160) adet göle atılı vaziyette kerevit sepeti ele geçirilmiş, ele geçirilen malzeme Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiştir.Ayrıca Eğirdir ilçesi Barla köyü açıklarında ruhsatını ibraz edemeyen (1) balıkçı teknesi sahibine (814) TL Eğirdir ilçesi Beydere köyü açıklarında İç Su Aracı Sürücü Yeterlilik Belgesinin süresi sona ermiş (1) balıkçı teknesi sahibine (320) TL. olmak üzere toplam (1.134) TL. idari para cezası uygulanmıştır.Eğirdir Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığınca, Eğirdir gölünde kaçak su ürünleri avcılığının önlenmesi maksadıyla 24 saat esasına göre kontrollere aralıksız olarak devam edilmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.