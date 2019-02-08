Isparta Valiliği, SDÜ Su Enstitüsü ve Ispartalılar Eğitim, Kültür, Sağlık, Turizm, Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (ISVAK) işbirliği ile Eğirdir Gölünün sorunlarını ve çözüm önerilerini ele almak amacıyla düzenlenen "Göz Bebeğimiz Eğirdir Gölü Paneli", 6 Şubat 2019 Çarşamba günü Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir.SDÜ Su Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Şehnaz ŞENER, ISVAK Başkanı Ahmet ŞAHLAN, DSİ 18.Bölge Müdürü Mahmut BERBER, ISUBU Rektörü Prof. Dr. İbrahim DİLER, SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI ve Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU tarafından açılış konuşmalarının gerçekleştirildiği panele Kurumumuzu temsilen Enstitü Müdürü Şakir ÇINAR ve Teknik Koordinatör Dr. Cafer BULUT katılım sağlamışlardır.SDÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşen DAVRAZ başkanlığında gerçekleşen “Eğirdir Gölü Su Kalitesi” konulu Panelin 3 oturumunda Teknik Koordinatör Dr. Cafer Bulut “Eğirdir Gölü Su Kalitesinin Mevcut Durumun Değerlendirilmesi” başlıklı bir sunum gerçekleştirmiştir.Panelin tartışma ve sonuç bölümünde ise Kurumuzu temsilen Enstitü Müdürü Şakir ÇINAR panelist olarak konuşma yapmış ve Eğirdir Gölü’nün öneminden bahsederek konu ile ilgili açıklayıcı bilgiler sunmuştur.SAREM