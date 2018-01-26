Isparta Belediyesinin bayrak kampanyasına obüs mermili teşekkür

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın tarafından Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatına destek amacıyla başlatılan sonsuz bayrak asma kampanyasına, Mehmetçik’ten yanıt geldi.Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın tarafından operasyondaki askerlere manevi destek ve vatandaşlara motivasyon sağlamak adına başlatılan kampanyaya, Afrin’deki bir komutan tarafından mermi üzerine yazılan mesajla selam geldi.Operasyondaki bir obüs mermisi, üzerine çizilen zeytin dalı figürü ile "Isparta Belediye Başkanı Sn.Yusuf Ziya Günaydın" yazılarak Başkan Günaydın’a gönderildi. Başkan Günaydın da kendisine selam gönderilen o fotoğrafı twitter hesabından paylaşarak, "Ülkemizin ve milletimizin bekası için Afrin’de destanlar yazan şanlı Türk ordumuzun kahraman askerlerinden selam aldık. Ve aleykümselam. Hepinizle gurur duyuyoruz" notunu düştü.İHA muhabirine fotoğrafla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Günaydın, "Şanlı Türk ordumuzun, vatanımızın ve milletimizin bekası için Afrin’de destanlar yazdığı bugünlerde biz de hem Mehmetçiğimize moral sağlamak, hem de zaferimizi şimdiden ilan etmek için bayrak asma kampanyası düzenledik. Bayrağımız, bizim şanımız, şerefimiz ve zaferimizin simgesidir. Kampanyamıza tüm Isparta halkımız canı gönülden destek vermiş ve Mehmetçiğimizi, şehit ve gazilerimizi selamlamıştır. Bu selamımızı alan askerlerimizin adına, Afrin Operasyonu’nda görev yapan Ispartalı bir obüs komutanımız, bu fotoğrafla cevap vermiştir. Tüm askerlerimizin sonuna kadar arkasında ve duacısıyız. O fotoğrafı gördüğümde çok duygulandım ve bir kez daha kendileriyle gurur duydum. Allah başta operasyondaki askerlerimiz olmak üzere tüm ordumuzu korusun" dedi.ISPARTA (İHA)