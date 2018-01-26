İş Bankası’ndan Isparta Ticaret Borsası’na Ziyaret

İş Bankası Isparta Şube Müdürü Hikmet Keklik, Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Adar ve Meclis Başkanımız Nuri Selçuk'a nezaket ziyaretinde bulundu.Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Adar, Meclis Başkanı Nuri Selçuk, Meclis Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Doğan ve Genel Sekreter Ali Koyak'ın hazır bulunduğu ziyarette İş Bankası Isparta Merkez Şube Müdürü Hikmet Keklik, bankanın çalışmaları ve genel ekonomi hakkında bilgi aktarımında bulundu. Konuşmalarına devam eden Keklik; İş Bankası olarak, Isparta ekonominin gelişmesi için firmalarımıza gerekli sağlamak için çaba sarfettiklerini ifade etti. Bankasının avantajları ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Keklik, yenilenen Kredi Garanti Fonu uygulamaları hakkında bilgilendirmede bulundu.Ziyaretten duydukları memnuniyetini dile getiren Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Adar ve Meclis Başkanımız Nuri Selçuk, İş Bankası'nın üyelerimize finansmana erişime ulaşmada sağladığı destek ve işbirliği için, İş Bankası müdürü Hikmet Keklik'e teşekkür etti ve yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaret iyi dilek ve temennilerle son buldu.(26.01.2018)