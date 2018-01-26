ISPARTA ULUSLARARASI FUARDA TANITILIYOR

Isparta’nın Eğir İlçesi 22. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) tanıtıldı.Eğirdir’in elması, gölü ve turizm potansiyeli EMITT fuarında tanıtıldı. Fuarın ilk günün de Eğirdir Belediyesi ve Bizim Eğirdir Platformu standını İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Vali yardımcısı Eğirdir Eski kaymakamlarından Serdar Cevheroğlu, 35 kişilik TURSAB heyeti ve çok sayıda tatil sever ziyaret etti.Eğirdir Belediyesi fuarda ziyaretçilere İlçeyi tanıtan broşür ve CD’lerin yanı sıra Eğirdir Elması, Çıtır elma, Elmalı kek, elmalı kurabiye, Elma reçeli ve elma ikram ederek ilçenin tanıtımına katkı sağladı. Fuar 28 Ocak Pazar gününe kadar açık olacak.ISPARTA (İHA)