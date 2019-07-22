BASIN AÇIKLAMASI



Isparta Belediyemize son günlerde vatandaşlarımızca yapılan müracaatlarda bazı özel firmalara ait ödeme noktalarından yaptıkları ödemelerden dolayı mağduriyet yaşadıklarını bildirmişlerdir.

Konu ile ilgili olarak belediyemizce yapılan incelemelerde vatandaşlarımızın söz konusu ödemelerini belediyemizin anlaşması bulunmayan bazı ödeme noktalarından yaptıkları, yapılan ödemelerin sistemimizde gözükmediği, dolayısıyla borçlarının belediyemizde alacak olarak gözüktüğü tespit edilmekle birlikte, belediyemizin anlaşmalı olduğu ve hemşehrilerimizin yapmış oldukları ödemelerin online sistemle hesaplarında anında gözüktüğü belirlenmiştir.

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için ödemelerini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Bölümü ile birlikte yine; Şehirlerarası otobüs terminali ile köy ve kazalar garajındaki belediyemize ait veznelerimiz, mahalle vezneleri, anlaşmamız bulunan tüm bankalardan ve PTT şubelerinden yapabileceklerini hatırlatır, bunların dışındaki yerlerden yapılan ödemelerden dolayı vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için dikkatli olmaları gerektiğini saygıyla kamuoyuna sunarız.



ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI