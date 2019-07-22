Isparta Belediyesi yaşlı, engelli gibi mazereti bulunan

vatandaşların kurbanlarının kesimi için ekip oluşturdu



Isparta Belediyesi sosyal faaliyetlerini üst noktaya taşıyor. Belediye yaşlı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara evde kişisel bakım hizmetlerine başlarken, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde de yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Belediye bu kapsamda kurbanlıklarını alan ancak kesemeyecek durumda olan yaşlı, engelli ve buna benzer mazereti bulunanların kurbanlarını bayramın ilk günü kesecek.

Bu noktada bugüne kadar yapılan belirlemeler sonrasında, kurban kesim ekibi oluşturuldu. Böylece kurbanını kesemeyen ve birkaç gün beklemek zorunda kalan vatandaşların kurbanları bayramın ilk günü belediye ekiplerince kesilmiş olacak.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye olarak sosyal çalışmaları üst seviyelere ulaştırdıklarını dile getirdi. Bu çalışmalardan birisinin de Kurban Bayramına yönelik olduğunu aktaran Başkan Başdeğirmen şunları söyledi:

“Bu Kurban Bayramında kurbanlarını kesemeyecek yaşlılarımız, engellilerimiz gibi mazereti bulunan vatandaşlarımız bizlere isimlerini yazdırsınlar. Muhtarlık kanalıyla isimler geldi, bu vatandaşlarımızın kurbanlarının kesimi noktasında ekipleri şimdiden hazırladık. Bu vatandaşlarımızın kurbanları bayramın ilk günü kesilmiş olacak. Belki de komşuları kurbanlarını kesmeden kendilerinin ki kesilmiş olacak. Bu yıl bu hizmeti veriyoruz. Vatandaşlarımıza faydalı olacak her çalışmayı istişare ile elbirliği güç birliği ile sonuca ulaştırıyoruz. Gelecek yıllarda çok daha güzel çalışmaları hep birlikte yapacağız”



Isparta Belediyesi